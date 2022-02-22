Держдума РФ поставила крапку у визнанні "ЛДНР"

Держдума Росії одноголосно ратифікувала внесені президентом РФ Володимиром Путіним договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ДНР" та "ЛНР". Про це пише ТАСС.
При цьому депутати внесли поправки до законів про ратифікацію, згідно з якими договори набудуть чинності з моменту їх опублікування.
У підписаному документі повідомляється, що "сторони будуватимуть свої відносини як дружні держави, послідовно керуючись принципами взаємної поваги державного суверенітету та територіальної цілісності, мирного врегулювання спорів", а також на принципах рівноправності та невтручання.
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Також наголошується, що договори охоплюють сфери економіки, включаючи використання російського рубля, оборони та охорони кордонів, захисту прав етнічних меншин та інше.
Визнання "ЛДНР"
- 19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної постанови Думи внесли 11 депутатів-комуністів.
- 14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.
- За підсумками голосування депутати Держдуми Російської Федерації підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійних, суверенних та незалежних держав.
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".
- Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.