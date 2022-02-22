Госдума РФ поставила точку в признании "ЛДНР"

Договоры вступят в силу с момента их опубликования

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Госдума России единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР". Об этом пишет ТАСС.

При этом депутаты внесли поправки в законы о ратификации, согласно которым договоры вступят в силу с момента их опубликования.

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В подписанном документе сообщается, что "стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров", а также на принципах равноправия и невмешательства.

Также отмечается, что договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и прочее.

Признание "ЛДНР"