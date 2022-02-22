Госдума РФ поставила точку в признании "ЛДНР"

Госдума России единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР". Об этом пишет ТАСС.
При этом депутаты внесли поправки в законы о ратификации, согласно которым договоры вступят в силу с момента их опубликования.
В подписанном документе сообщается, что "стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров", а также на принципах равноправия и невмешательства.
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Также отмечается, что договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и прочее.
Признание "ЛДНР"
- 19 января депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.
- 14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.
- По итогам голосования депутаты Госдумы Российской Федерации поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
- После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.