США вдарили санкціями по дітям друзів Путіна

Мінфін США заборонив мати справу із родичами оточення президента Росії

Мінфін підготував свої санкції / Колаж "Сьогодні"

Оголошені під час звернення до нації президентом США Джозефом Байденом санкції проти Росії за визнання терористичних "ЛДНР" виявились не останніми на сьогодні. Про свої санкції повідомило Міністерство фінансів США.

Список нових заборон з'явився на веб-сайті відомства.

Реклама

Кому не пощастило

Санкції запроваджено проти:

Дениса Бортникова (син голови ФСБ Олександра Бортнікова). Повідомляється, що Бортников-старший є фігурантом різних списків санкцій, вперше потрапив до списків санкцій ЄС від 2014 року у зв'язку з подіями на південному сході України. Його син Денис Бортніков з 2017 року обіймає посаду заступника президента – голови правління банку ВТБ.

Петра Фрадкова (син екс-прем'єра Михайла Фрадкова). Михайло Фрадков був прем'єром з 2004 до 2007 року, до 2016 року очолював Службу зовнішньої розвідки Росії. Після звільнення з посади він очолив Російський інститут стратегічних досліджень. Його син, Петро, з вересня 2018 року очолює правління "Промзв'язку банку", проти якого Лондон та Вашингтон запровадили санкції 22 лютого.

Володимира Кирієнка (син першого заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка ). Сергій Кирієнко – колишній прем'єр-міністр РФ, з 5 жовтня 2016 року перший заступник керівника адміністрації президента. До цього він 11 років очолював "Росатом". Його син Володимир став старшим віце-президентом із розвитку та управління бізнесом "Ростелекому". У грудні 2021 року він очолив холдинг VK (колишній Mail.ruGroup).

"Еліти, близькі до Путіна, продовжують використовувати свою близькість до російського президента, щоб грабувати російську державу, збагачуватися та влаштовувати членів своєї сім'ї на високі посади за рахунок російського народу. Олігархи, які перебувають під санкціями, використовували членів сім'ї для переміщення активів та приховування свого величезного багатства. Наступні санкції націлені на впливових росіян з найближчого оточення Путіна, які, як вважається, беруть участь у клептократії російського режиму, а також членів їхніх сімей", – сказано у рішенні Мінфіну США.

День санкцій