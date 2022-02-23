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СЬОГОДНІ Світові новини США

США вдарили санкціями по дітям друзів Путіна

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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23 лютого, 00:18
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Мінфін США заборонив мати справу із родичами оточення президента Росії
Мінфін підготував свої санкції / Колаж "Сьогодні"
Мінфін підготував свої санкції / Колаж "Сьогодні"

Оголошені під час звернення до нації президентом США Джозефом Байденом санкції проти Росії за визнання терористичних "ЛДНР" виявились не останніми на сьогодні. Про свої санкції повідомило Міністерство фінансів США.

Список нових заборон з'явився на веб-сайті відомства.

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Кому не пощастило

Санкції запроваджено проти:

  • Дениса Бортникова (син голови ФСБ Олександра Бортнікова). Повідомляється, що Бортников-старший є фігурантом різних списків санкцій, вперше потрапив до списків санкцій ЄС від 2014 року у зв'язку з подіями на південному сході України. Його син Денис Бортніков з 2017 року обіймає посаду заступника президента – голови правління банку ВТБ.
  • Петра Фрадкова (син екс-прем'єра Михайла Фрадкова). Михайло Фрадков був прем'єром з 2004 до 2007 року, до 2016 року очолював Службу зовнішньої розвідки Росії. Після звільнення з посади він очолив Російський інститут стратегічних досліджень. Його син, Петро, з вересня 2018 року очолює правління "Промзв'язку банку", проти якого Лондон та Вашингтон запровадили санкції 22 лютого.
  • Володимира Кирієнка (син першого заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка ). Сергій Кирієнко – колишній прем'єр-міністр РФ, з 5 жовтня 2016 року перший заступник керівника адміністрації президента. До цього він 11 років очолював "Росатом". Його син Володимир став старшим віце-президентом із розвитку та управління бізнесом "Ростелекому". У грудні 2021 року він очолив холдинг VK (колишній Mail.ruGroup).

"Еліти, близькі до Путіна, продовжують використовувати свою близькість до російського президента, щоб грабувати російську державу, збагачуватися та влаштовувати членів своєї сім'ї на високі посади за рахунок російського народу. Олігархи, які перебувають під санкціями, використовували членів сім'ї для переміщення активів та приховування свого величезного багатства. Наступні санкції націлені на впливових росіян з найближчого оточення Путіна, які, як вважається, беруть участь у клептократії російського режиму, а також членів їхніх сімей", – сказано у рішенні Мінфіну США.

День санкцій

  • 22 лютого президент США оголосив про запровадження санкцій проти суверенного боргу Росії у відповідь за примху Путіна з визнанням сепаратистських утворень на Донбасі. США також внесли ЦБ, Мінфін, ФНБ РФ у спеціальний список, на який поширили низку обмежень.
  • Раніше Німеччина як відповідь на визнання сепаратистських утворень на Донбасі призупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2", чому чинила опір останні півроку ще за канцлера Ангели Меркель.
  • Великобританія ввела санкції проти п'яти провідних російських банків і щодо трьох "осіб з дуже високим рівнем доходу". За словами Бориса Джонсона, їхні активи у Великій Британії будуть заморожені.
  • Європейський союз уже визначився із санкціями. До чорного списку ЄС включено усі 351 депутат Держдуми, які проголосували за визнання "ЛДНР". Проте остаточний пакет санкцій ЄС проти Росії буде затверджено 23 лютого, йдеться у повідомленні представництва Франції у ЄС.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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