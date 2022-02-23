Евросоюз ввел санкции за признание "ЛДНР"

Под санкции попали олигархи и участники дезинформационной войны

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание "ЛДНР", и еще против 27 физических и юридических лиц. Из активы будут заморожены, с ними запрещено вести бизнес, им запрещено въезжать в ЕС даже с целью транзита в другие страны.

Передает Reuters со ссылкой на официально опубликованное решение ЕС.

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Что известно

"В рамках существующих санкционных ограничений ЕС ограничительные меры распространяются на всех 351 депутата Государственной Думы РФ, проголосовавших 15 февраля за обращение к президенту Путину о признании независимости самопровозглашенных формирований в Донецкой и Луганской областях Украины", – сказано в документе.

Сказано, что адресные ограничительные меры будут введены еще в отношении 27 высокопоставленных лиц и организаций, которые сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. К ним относятся:

члены российского правительства, причастные к незаконным решениям;

банки и предприниматели/олигархи, поддерживающие финансово или материально российские операции на Донбассе;

командующие военными подразделениями, сыгравшие роль во вторжении или действиях по дестабилизации обстановки в регионе;

лица, ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины.

Полный список тех, кто попал под санкции, на сайте ЕС не приводится.

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(дополняется)