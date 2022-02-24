Британия ввела новые санкции против России

Санкции затронут экономику РФ

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Великобритания в ответ на российское вторжение в Украину вводит санкции против ВТБ и "Аэрофлота", запрещает полеты в страну, запрещает экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.

Об этом заявил 24 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает телеканал Украина 24.

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Джонсон заявил, что все крупнейшие российские банки будут исключены из финансовой системы Великобритании. Также предусматривается заморозка активов банка ВТБ и еще 100 физических и юридических лиц.

Крупным российским компаниям и государству будет запрещено привлекать средства на британских рынках.

Авиакомпании "Аэрофлот" запретят летать в Великобританию.

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Будет приостановлено действие экспортных лицензий на товары, которые можно использовать в военных целях.

Великобритания прекратит экспорт высокотехнологичных товаров и оборудования для нефтепереработки.

Аналогичные санкции будут наложены на Беларусь за участие в нападении на Украину.

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Джонсон также заявил, что возможность отключения России от межбанковской платежной системы SWIFT "не снимается с повестки дня".

Также стало известно, что российскому миллиардеру Роману Абрамовичу запретили въезд в Великобританию.

Санкции против России