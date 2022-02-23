Байден добил Путина санкциями против "Северного потока – 2"

США продолжили вводить ограничения против России

Байден перешел к следующему санкционному этапу/Коллаж "Сегодня"

Вашингтон второй день подряд вводит санкции против России за признание террористических формирований на Донбассе. 23 февраля президент США Джозеф Байден сообщил о введении санкций против зарегистрированной в Швейцарии российской компании Nord Stream 2 AG, которая отвечает за строительство "Северного потока – 2" в Европе. До признания Путиным "ЛДНР" Белый дом отказывался блокировать работу этой газотранспортной компании.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Заявление

"Эти шаги – еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", – говорится в заявлении Байдена.

Президент также приветствовал принятое во вторник решение Германии приостановить сертификацию трубопровода, написав: "Своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии. Я хочу поблагодарить канцлера Шольца за его тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия".

Предыдущие санкции