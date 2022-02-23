Байден добил Путина санкциями против "Северного потока – 2"

Вашингтон второй день подряд вводит санкции против России за признание террористических формирований на Донбассе. 23 февраля президент США Джозеф Байден сообщил о введении санкций против зарегистрированной в Швейцарии российской компании Nord Stream 2 AG, которая отвечает за строительство "Северного потока – 2" в Европе. До признания Путиным "ЛДНР" Белый дом отказывался блокировать работу этой газотранспортной компании.
Об этом сообщает CNN.
Заявление
"Эти шаги – еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", – говорится в заявлении Байдена.
Далее по теме
Президент также приветствовал принятое во вторник решение Германии приостановить сертификацию трубопровода, написав: "Своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии. Я хочу поблагодарить канцлера Шольца за его тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия".
Предыдущие санкции
- Днем 23 февраля Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание "ЛДНР", и еще против 27 физических и юридических лиц. Их активы будут заморожены, с ними запрещено вести бизнес, им запрещено въезжать в ЕС даже с целью транзита в другие страны.
- 22 февраля Великобритания ввела персональные санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также против пяти российских банков.
- Министерство финансов США сообщило, что на детей ряда высокопоставленных чиновников РФ наложены ограничения.
- Американское агентство Bloomberg уже подсчитало, сколько российские олигархи потеряли миллиардов из-за путинской агрессии.