Байден добив Путіна санкціями проти "Північного потоку – 2"

США продовжили вводити обмеження проти Росії

Байден перейшов до наступного етапу санкцій/Колаж "Сьогодні"

Вашингтон другий день поспіль вводить санкції проти Росії за визнання терористичних формувань на Донбасі. 23 лютого президент США Джозеф Байден повідомив про запровадження санкцій проти зареєстрованої у Швейцарії російської компанії Nord Stream 2 AG, яка відповідає за будівництво "Північного потоку – 2" у Європі. До визнання Путіним "ЛДНР" Білий дім відмовлявся блокувати роботу цієї газотранспортної компанії.

Про це повідомляє CNN.

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"Ці кроки є ще однією частиною нашого початкового траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я ясно дав зрозуміти, ми без вагань зробимо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", – йдеться у заяві Байдена.

Президент також привітав прийняте у вівторок рішення Німеччини призупинити сертифікацію трубопроводу, написавши: "Своїми діями президент Путін дав світу непереборний стимул відмовитися від російського газу та перейти до інших видів енергії. Я хочу подякувати канцлеру Шольцю за його тісне співробітництво і незмінну прихильність до притягнення Росії до відповідальності за її дії".

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