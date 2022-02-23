Байден добив Путіна санкціями проти "Північного потоку – 2"

Вашингтон другий день поспіль вводить санкції проти Росії за визнання терористичних формувань на Донбасі. 23 лютого президент США Джозеф Байден повідомив про запровадження санкцій проти зареєстрованої у Швейцарії російської компанії Nord Stream 2 AG, яка відповідає за будівництво "Північного потоку – 2" у Європі. До визнання Путіним "ЛДНР" Білий дім відмовлявся блокувати роботу цієї газотранспортної компанії.
Про це повідомляє CNN.
Заява
"Ці кроки є ще однією частиною нашого початкового траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я ясно дав зрозуміти, ми без вагань зробимо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", – йдеться у заяві Байдена.
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Президент також привітав прийняте у вівторок рішення Німеччини призупинити сертифікацію трубопроводу, написавши: "Своїми діями президент Путін дав світу непереборний стимул відмовитися від російського газу та перейти до інших видів енергії. Я хочу подякувати канцлеру Шольцю за його тісне співробітництво і незмінну прихильність до притягнення Росії до відповідальності за її дії".
Попередні санкції
- Вдень 23 лютого Євросоюз ввів санкції проти 351 депутата Держдуми, який проголосував за визнання "ЛДНР", та ще проти 27 фізичних та юридичних осіб. Їхні активи будуть заморожені, з ними заборонено вести бізнес, їм заборонено в'їжджати до ЄС навіть із метою транзиту до інших країн.
- 22 лютого Велика Британія запровадила персональні санкції проти бізнесменів Геннадія Тимченка та братів Аркадія та Бориса Ротенбергів, а також проти п'яти російських банків.
- Міністерство фінансів США повідомило, що на дітей низки високопосадовців РФ накладено обмеження.
- Американське агентство Bloomberg вже підрахувало, скільки російські олігархи втратили мільярдів через путінську агресію.