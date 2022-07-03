Путін повірив у свою перемогу: як Байден і Сєвєродонецьк повернули лідеру окупантів упевненість

Путін задоволений американською позицією / Фото Reuters

Весь прогресивний світ чекає, коли зламається міжнародний злочинець Володимир Путін під тяжкістю втрат на фронті своєї армії та економічних санкцій. Отримавши у лютому несподівану відсіч у Київській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській та інших областях, господар Кремля, як писали багато видань, сховався в бункері, звідки зло погрожував усім ядерною зброєю.

Цього тижня він побачив світ – скликав Шостий Каспійський саміт, який змусив провести на своїх умовах, сівши від інших лідерів на відстані 10 метрів. В Ашхабаді Путін виглядав впевненим і умиротвореним, не ставши навіть сипати страшними погрозами на адресу сусідньої Фінляндії, яка вже стала членом НАТО.

В Ашхабаді 29 червня задоволений Путін усім усміхався і махав ручкою / Колаж "Сьогодні"

"У червні ми отримали нового Путіна: розслабленого, спокійного, впевненого у своїх діях Путіна", – написала у своєму аналітичному матеріалі американська газета The New York Times. Путін, вважає видання, сигналізує про повернення до звичного розміреного режиму функціонування влади. Це означає: Кремль упевнений у повільній, але гарантованій перемозі.

Сайт "Сьогодні" розбирався, що могло повернути впевненість російському диктатору.

Ситуація на фронті

Святкування Дня Перемоги в Москві цього року виявилося найсумнішою подією після перемоги над фашизмом у 1945 році.

"Треба було говорити про перемоги, а перемог немає. То справді був День зіпсованої перемоги. Планували говорити про те, що перемогли Україну, взяли українські міста тощо. Вони тоді навіть Маріуполь узяти не могли, окрім Херсона – єдиний обласний центр, який їм вдалося взяти, більше пред'явити нічого", – розповів після провального Дня Перемоги в Росії політолог Володимир Фесенко в ефірі програми FreeДОМ на каналі "Україна 24" .

Путін на параді 9 травня 2022 року в Москві / Фото Reuters

Як відомо, влітку Москва стягнула всі свої сили на Луганський та Донецький напрямки, почавши тут докладати неймовірних зусиль для захоплення українських міст та виходу на кордони цих областей, на якийсь час відмовившись від захоплення Києва. Маючи перевагу в силі, Міноборони Росії повільно, але впевнено вдається вичавлювати метр за метром української землі. Власне, в Ашхабад Путін полетів, як він вважає, на тлі великої військової перемоги – взяття російською армією Сєвєродонецька.

І не важливо, що вони зайшли до повністю зруйнованого міста. Важливо, що в колі президентів – Азербайджану Ільхама Алієва, Ірану – Сейєда Ебрахіма Раїсі, Казахстану – Касима-Жомарта Токаєва і Туркменістану – Сердара Бердимухамедова Путіну було чим похвалитися, упустивши подробиці, скільки російських солдатів загинуло у Сєвєродонецьку.

Таким чином, ситуація на фронті могла вселити в Путіна якусь впевненість, коли він спускався з трапу літака в аеропорту Ашхабада 29 червня. Щоправда, вже в ніч проти 30 червня його солдати ганебно втекли з українського острова Зміїний... Але ця ганьба відбулася вже після того, як Путін-полководець попрощався з колегами.

Чинник США

Аналітики наголосили: насправді впевненість у Путіна вселив той факт, що Захід визначився зі своїми діями у війні в Україні. І ці дії Путіна влаштовують.

Насамперед на саміті НАТО було підтверджено, що члени цієї організації не воюватимуть на території України проти Росії. А те, що у новій версії Стратегічної концепції Альянсу РФ із партнера перейшла до розряду найголовнішої загрози, це Кремль мало турбує.

По-друге, Кремль влаштовує позиція Вашингтона в нашій війні. А вона не передбачає зміни влади в Росії та прямого втручання у воєнні дії. Ця позиція також стримує Київ від завдання ударів по території Росії. Про це чітко повідомив президент США Джо Байден у статті для американської газети The New York Times.

"Мета Америки проста: ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії. Ми не шукаємо війни між НАТО та Росією. Попри те, що я не згоден з Путіним і знаходжу його дії обурливими, США не намагатимуться домогтися його вигнання з Москви. Поки США чи наші союзники не будуть атаковані, ми не будемо брати безпосередню участь у цьому конфлікті, ані відправляючи американські війська воювати в Україну, ані атакуючи російські війська. Не дозволяємо Україні завдавати ударів за її межами. Ми не хочемо продовжувати війну лише для того, щоб завдати шкоди Росії", – написав Байден.

Не лякає Путіна і заява про надання Україні нової партії зброї на 800 мільйонів доларів, яка включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони.

Як передає "Голос Америки", високопоставлений представник Міністерства оборони США повідомив журналістам на умовах анонімності, що системи NASAMS, які передаються, допоможуть Україні відмовитися від використання радянських систем ППО, яким, крім того, що вони добре відомі росіянам, необхідний ремонт з використанням недоступних наразі запасних частин. Однак це не наступальна зброя, яка б допомогла вибити росіян хоча б на позиції до 24 лютого.

Висновок

"У Кремлі кажуть, мовляв, добре, правила гри встановились. Нас вони влаштовують. Тепер спокійно чекаємо. Путін грає в довгу і ставить на те, що київській владі доведеться врешті-решт прийняти російські умови", – коментує нинішні настрої в Москві російський політолог Тетяна Станова.

Знаючи такі позиції обох сторін, західним розвідкам легко констатувати, що війна в Україні триватиме "протягом тривалого часу". Зокрема, про це заявила 29 червня директор Національної розвідки США Евріл Хейнс в інтерв'ю агентству Reuters.

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