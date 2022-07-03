Путин поверил в свою победу: как Байден и Северодонецк вернули лидеру оккупантов уверенность

Путин доволен американской позицией / Фото Reuters

Весь прогрессивный мир ждет, когда сломается международный преступник Владимир Путин под тяжестью потерь на фронте своей армии и экономических санкций. Получив в феврале неожидаемый отпор в Киевской, Черниговской, Одесской, Николаевской и других областях, хозяин Кремля, как писали многие издания, спрятался в бункере, откуда злобно угрожал всем ядерным оружием.

На этой неделе он вышел в свет – созвал Шестой Каспийский саммит, который заставил провести на своих условиях, усевшись от других лидеров на расстоянии 10 метров. В Ашхабаде Путин выглядел уверенным и умиротворенным, не став даже сыпать страшными угрозами в адрес соседней Финляндии, которая уже практически стала членом НАТО.

В Ашхабаде 29 июня довольный Путин всем улыбался и махал ручкой / Коллаж "Сегодня"

"В июне мы получили нового Путина: расслабленного, спокойного, уверенного в своих действиях", – написала в своем аналитическом материале американская газета The New York Times. Путин, считает издание, сигнализирует о возвращении к привычному размеренному режиму функционирования власти в России. Это означает: Кремль уверен в медленной, но гарантированной победе в Украине.

Сайт "Сегодня" разбирался, что же могло вернуть уверенность российскому диктатору.

Ситуация на фронте

Празднование Дня Победы в Москве в этом году оказалось самым унылым событием после победы над фашизмом в 1945 году.

"Надо было говорить о победах, а побед-то нет. Это был День испорченной победы. Планировали говорить о том, что победили Украину, взяли украинские города и так далее. Они тогда даже Мариуполь взять не могли, кроме Херсона – единственный областной центр, который им удалось взять, больше предъявить и нечего", – рассказал после провального Дня Победы в России политолог Владимир Фесенко в эфире программы FreeДОМ на канале "Украина 24".

Путин на параде 9 мая 2022 году в Москве / Фото Reuters

Как известно, летом Москва стянула все свои силы на Луганское и Донецкое направление, начав здесь прилагать неимоверные усилия для захвата украинских городов и выхода на границы этих областей, на время отказавшись от захвата Киева. Имея перевес в силе, Минобороны России медленно но уверенно удается выжимать метр за метром украинской земли. Собственно, в Ашхабад Путин полетел, как он считает, на фоне великой военной победы – захода российской армии в Северодонецк.

И не важно, что они зашли в полностью разрушенный город. Важно, что в кругу президентов Азербайджана – Ильхама Алиева, Ирана – Сейеда Эбрахима Раиси, Казахстана – Касыма-Жомарта Токаева и Туркменистана – Сердара Бердимухамедова Путину было чем похвастаться, упустив подробности, сколько российских солдат погибло в Северодонецке.

Таким образом, ситуация на фронте могла вселить в Путина какую-то уверенность, когда он спускался с трапа самолета в аэропорту Ашхабада 29 июня. Правда, уже в ночь на 30 июня его солдаты позорно бежали с украинского острова Змеиный... Но этот позор произошел уже после того, как Путин-полководец попрощался с коллегами.

Фактор США

Аналитики отметили: на самом деле уверенность в Путина вселил тот факт, что Запад определился со своими действиями в войне в Украине. И эти действия Путина устраивают.

В первую очередь на саммите НАТО было подтверждено, что члены этой организации не будут воевать на территории Украины против России. А то, что в новой версии Стратегической концепции Альянса РФ из партнера перешла в разряд самой главной угрозы, это Кремль мало беспокоит.

Во вторых, Кремль устраивает позиция Вашингтона в нашей войне. А она не предусматривает смены власти в России и прямого вмешательства в военные действия. Эта позиция также сдерживает Киев от нанесения ударов по территории России. Об этом четко сообщил президент США Джо Байден в своей статье для американской газеты The New York Times.

"Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии. Мы не ищем войны между НАТО и Россией. Несмотря на то, что я не согласен с г-ном Путиным и нахожу его действия возмутительными, США не будут пытаться добиться его изгнания в Москве. Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем принимать непосредственное участие в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать в Украину, ни атакуя российские войска. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим продлевать войну только для того, чтобы причинить ущерб России", – написал Байден.

Не пугает Путина и заявление о предоставлении Украине новой партии оружия на 800 миллионов долларов, которая будет включать современные западные системы противовоздушной обороны.

Как передает "Голос Америки", высокопоставленный представитель Министерства обороны США сообщил журналистам на условиях анонимности, что передаваемые системы NASAMS помогут Украине отказаться от использования советских систем ПВО, которым, помимо того, что они хорошо известны россиянам, необходим ремонт с использованием недоступных в настоящее время запасных частей. Однако это не наступательное оружие, которое помогло бы выбить россиян хотя бы на позиции до 24 февраля.

Вывод

"В Кремле говорят, мол, хорошо, правила игры установились. Нас они устраивают. Теперь спокойно ждем. Путин играет в долгую и ставит на то, что киевским властям придется в конце концов принять российские условия", — комментирует нынешние настроения в Москве российский политолог Татьяна Становая.

Зная такие позиции обеих сторон, западным разведкам легко констатировать, что война в Украине будет продолжаться "в течение длительного периода времени". В частности, об этом заявила 29 июня директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс в интервью агентству Reuters.

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