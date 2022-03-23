Байден запровадить санкції проти сотень російських депутатів — ЗМІ

Байден продовжує вводити санкції проти РФ/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Адміністрація Байдена готує санкції проти понад 300 членів Російської Державної Думи. США продовжують вживати жорстких заходів проти Москви через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє WSJ.

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Санкції будуть оголошені у координації з Європейським Союзом та членами Великої сімки, заявили офіційні особи США. У Раді національної безпеки від коментарів відмовилися.

Санкції досі не змогли переконати президента Росії Володимира Путіна зупинити вторгнення Росії в Україну.

За словами чиновника США, заплановані пакети санкцій часто відкладаються, переробляються або звужуються у процесі міжвідомчого розгляду, перш ніж вони будуть доопрацьовані та опубліковані.

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Майбутній пакет санкцій набирає чинності на четвертому тижні вторгнення Росії до України. США та європейські союзники ввели низку санкцій проти Росії, спрямованих проти більшості її фінансових установ, її енергетичного сектору та російської еліти.

Лідери США та Франції домовилися посилити санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном поговорили про необхідність посилення санкцій проти Російської Федерації.

Зважаючи на російський наступ необхідно продовжувати посилення санкцій. Керівники іноземних відомств також заявили про свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо зміцнення захисту та безпеки українських АЕС.

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