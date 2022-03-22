Лідери США та Франції домовились посилювати санкції проти РФ

Росія продовжує агресію проти України, тому на неї й надалі тиснутимуть обмеженнями

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан поговорив з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном про санкції для РФ/Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS, Alex Edelman/REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном поговорили про необхідність посилення санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомили в МЗС Франції.

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Зважаючи на російський наступ необхідно продовжувати посилення санкцій. Керівники іноземних відомств також заявили про свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо зміцнення захисту та безпеки українських АЕС.

Крім того, в ході розмови вони обговорили підготовку до зустрічі глав держав і урядів країн НАТО та G7, а також участь президента Сполучених Штатів в Європейській Раді, який повинен ознаменувати тісну координацію між НАТО і Європейським союзом.

Проти РФ введуть нові санкції, які потрібні Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проти Росії будуть введені нові санкції. Обмеження повинні містити в собі ті речі, які важливі українській стороні.

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"Потрібні нові санкції. І вони будуть вже скоро. Наступного тижня. Зараз ми хочемо проштовхнути саме ті речі, які, на думку України, важливі", — зазначив Кулеба.

Він додав, що розіслав своїм колегам, від яких залежить конкретний перелік санкцій, список обмежень, необхідний Україні.

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