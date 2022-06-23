Білорусь фактично перебуває у стані війни з Україною – військовий експерт (відео)

Експерт розповів, які удари по території України є можливими. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів – це близько 3,5-4 тисяч солдатів. Водночас сама ж Україна має абсолютно серйозно ставитися до можливого повторного удару зі сторони Білорусі.

Про це повідомив військовий експерт Петро Черник в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

Удар із Білорусі?

"Ми не маємо права допустити зараз пастку для самих себе та ілюзії, що противник не нападе, тому що він не нападе. Головне тут те, що насправді Білорусь по факту перебуває у стані війни з Україною. Важкі ракетні удари за допомогою ракетних установок "Іскандер" у першу чергу по заходу України наносилися з території Білорусі – і не тільки з наземного, а й із повітряного положення. Стратегічні бомбардувальники доволі часто здійснювали ракетні пуски як по Житомиру, так і по Вінниччині", – заявив він.

Також експерт заявив, що можливий і сухопутний удар, до якого треба також ставитися серйозно.

"Але маю невеличкий оптимізм під назвою "природні перешкоди" – так звані "Прип'ятські болота". Зараз літо, вони мокрі – не уявляю, як розгортати великі танкові чи механізовані підрозділи, щоб пройти волинські ліси та "Прип'ятські болота", – розповів Петро Черник.

Також малоймовірно, на його думку, що ці удари будуть завдані по заходу України, однак у бік Києва – цілком можливо.

"Якщо вони наважаться, то їм буде непереливки. Чи стане важче нам? Стане, але війна екзистенційна, мета Московії однозначна – знищити українську державність. Або ми їх, або вони нас – жодної середньої точки стояння не буде", – зазначив експерт.

Реклама

Раніше радники голови Офісу президента Олексій Арестович та Михайло Подоляк прокоментували чутки про те, що на Україну готується новий напад із боку Білорусі. Також військовий експерт Олег Жданов розповів про загрозу вторгнення армії Білорусі до України.