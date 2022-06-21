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Жданов розповів про загрозу вторгнення армії Білорусі до України

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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21 червня, 16:08
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Навчання в сусідній країні проходитимуть до 8 липня
У Білорусі хочуть відмобілізувати 35 тисяч людей.
У Білорусі хочуть відмобілізувати 35 тисяч людей. / Фото: Європейська правда, Колаж: Сьогодні

Минулого тижня знову активізувалися розмови про загрозу наступу на Україну з боку Білорусі, навчання в якій закінчуються 8 липня. Зокрема, планується мобілізувати 35 тисяч білорусів.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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Яка ситуація

"Часовий проміжок, я думаю, кілька місяців. З одного боку, Лукашенко продовжує свою гру, що "ми готуємося, але ще не готові". До речі, він затіяв такий довгограйний акт зі своєї вистави – розгортання Збройних сил Білорусі та підготовка їх до війни", – розповів експерт.

За його словами, навчання в Білорусі проходитимуть до 8 липня – планують мобілізувати 35 тисяч людей, а потім потрібно десь два місяці, щоб розставити їх по частинах, озброїти та підготувати цей мобрезерв до бойового застосування.

"Тобто ми з вами говоримо приблизно про кінець вересня – початок жовтня. Єдине, що тут, на мій погляд, головне, – як би він (Лукашенко. – Ред.) не грався і не петляв, але він реально виконує заходи з підготовки своєї армії до війни, і ми не можемо це ігнорувати та скидати з рахунків. Він реально розгортає армію і може її почати готувати", – зазначив Жданов.

Військовий експерт заявив, що 8 липня потрібно буде подивитися, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко робитиме з мобілізованими – або він їх повезе на полігон і там почне навчати, або через якийсь час розпустить додому і скаже, що на цьому етапі навчання завершені.

"Зважаючи на те, що він знімає техніку з тривалого зберігання, я думаю, що продовжить навчання цього резерву, який вони наберуть, для їх підготовки до війни. Тому, з одного боку, нібито як і спектакль триває, а з іншого – виконуються реальні заходи з підготовки армії до війни", – сказав він.

На думку Жданова, масштаб загрози для України зростає.

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"Якщо раніше ми говорили про 20-25 тисяч військовослужбовців, яких може виставити армія Білорусі з 45 тис. військовослужбовців взагалі у Збройних силах Білорусі, то сьогодні він хоче розгорнути до 80 тисяч військових. Значить, у нього резерв може збільшитися десь до 40-45 тис., які він може виставити як наступальне угруповання".

Раніше радники глави Офісу президента Олексій Арестович та Михайло Подоляк прокоментували чутки про те, що на Україну готується новий напад з боку Білорусі.

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