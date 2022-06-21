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Жданов рассказал об угрозе вторжения армии Беларуси в Украину

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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21 июня, 16:08
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Учения в соседней стране будут проходить до 8 июля
В Беларуси хотят отмобилизовать 35 тысяч человек.
В Беларуси хотят отмобилизовать 35 тысяч человек. / Фото: Европейская правда , Коллаж: Сегодня

На прошедшей неделе снова активизировались разговоры об угрозе наступления на Украину со стороны Беларуси, учения в которой заканчиваются 8 июля. Так, планируется мобилизовать 35 тысяч белорусов.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

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Какая ситуация

"Временной промежуток, я думаю, несколько месяцев. С одной стороны, Лукашенко продолжает свою игру, что "мы готовимся, но еще не готовы". Кстати, он затеял такой долгоиграющий акт из своего спектакля – развертывание Вооруженных сил Беларуси и подготовка их к войне", – рассказал эксперт.

По его словам, учения в Беларуси будут проходить до 8 июля – планируют мобилизовать 35 тысяч человек, а потом нужно где-то два месяца, чтобы расставить их по частям, вооружить и подготовить этот мобрезерв к боевому применению.

"Т. е. мы с вами говорим примерно о конце сентября – начале октября. Единственное, что здесь, на мой взгляд, главное, – как бы он (Лукашенко. – Ред.) ни игрался и ни петлял, но он реально выполняет мероприятия по подготовке своей армии к войне, и мы не можем это игнорировать и сбрасывать со счетов. Он реально развертывает армию и может ее начать готовить", – отметил Жданов.

Военный эксперт заявил, что 8 июля нужно будет посмотреть, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет делать с мобилизованными – либо он их повезет на полигон и там начнет обучать, либо через какое-то время распустит по домам и скажет, что на этом этапе учения закончены.

"Судя по тому, что он снимает технику с длительного хранения, я думаю, что продолжит обучение этого резерва, который они наберут, для их подготовки к войне. Поэтому, с одной стороны, вроде бы как и спектакль продолжается, а с другой – выполняются реальные мероприятия по подготовке армии к войне", – сказал он.

По мнению Жданова, масштаб угрозы для Украины возрастает:

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"Если раньше мы говорили о 20-25 тысячах военнослужащих, которых может выставить армия Беларуси при 45 тыс. военнослужащих вообще в Вооруженных силах Беларуси, то сегодня он хочет развернуть до 80 тысяч военных. Значит, у него резерв может увеличиться где-то до 40-45 тыс., которые он может выставить в качестве наступательной группировки".

Ранее советники главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк прокомментировали слухи о том, что на Украину готовится новое нападение со стороны Беларуси.

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