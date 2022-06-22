Білорусь розмістила на кордоні з Україною дерев'яні танки: відома причина (відео)

У Білорусі перевіряють бойову готовність своїх військ. / Фото: БЕЛТА, Колаж: Сьогодні

До семи батальйонів Білорусі продовжують виконувати свої завдання щодо посилення українсько-білоруського кордону. Йдеться про Брестську та Гомельську області.

Про це заявив речник Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу.

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Що відбувається

Як зазначається, зусилля в Білорусі зосереджені на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні держкордону. Водночас, за словами речника, до цього залучаються військовослужбовці строкової служби.

"З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", – розповів він.

Крім цього, Олександр Мотузяник заявив, що триває перевірка бойової готовності Збройних сил Білорусі, яка відбуватиметься попередньо до 25 червня.

"На жаль, зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по Україні", – зазначив спікер.

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Раніше радники голови Офісу президента Олексій Арестович та Михайло Подоляк прокоментували чутки про те, що на Україну готується новий напад з боку Білорусі. Також військовий експерт Олег Жданов розповів про загрозу вторгнення армії Білорусі до України.