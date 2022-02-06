Білоруські військові відкрили вогонь на кордоні з Польщею: деталі

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Польські прикордонники зафіксували постріли неподалік кордону з білоруського боку. Про це повідомила агентству PAP прессекретар Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.

"У Кринках було видно і чути постріли їхніх сигнальних пістолетів", – повідомила вона.

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Міхальська зазначила, що такі провокації трапляються постійно.

Наприклад, минулого тижня на ділянці прикордонної застави у Біловежі білоруські військові вистрілили із сигнальної зброї. Ракета потрапила на польську сторону у місце, де стоїть СТО.

"Те, що відбувається на кордоні, – ненормальна ситуація. Таких подій не було, наприклад, рік тому. На інших ділянках нашого кордону таких випадків немає", – наголосила речниця польської прикордонної служби.

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Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі

Влітку минулого року з Білорусі до Литви та Польщі ринув потік нелегальних мігрантів, що їхали з Близького Сходу та Африки. Це призвело до зіткнень з прикордонниками.

Влада цих країн заявляла, що влада Білорусі спеціально організовує доставляння нелегалів до кордонів ЄС. У Євросоюзі заявили, що Олександр Лукашенко використовує мігрантів для дестабілізації у відповідь на санкції Заходу щодо Мінська.

З цієї причини Польща закрила кордон із Білоруссю колючим дротом та збільшила кількість прикордонників.

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Восени 2021 року Польща вирішила побудувати стіну вартістю $394 млн на своєму східному кордоні, щоб зупинити потік мігрантів. Схожий проєкт Україна почала реалізовувати у 2014–2016 роках з ініціативи тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

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