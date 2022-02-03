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Нова витівка Лукашенка? Протасевич заявив про позов до Ryanair

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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3 лютого, 19:35
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Також Роман Протасевич повідомив, хто може бути причетний до повідомлення про нібито мінування літака
/ Фото: Колаж: Сьогодні

До повідомлення про нібито мінування літака Ryanair, на якому летів з Афін до Вільнюса Роман Протасевич, можуть бути причетні опозиціонери в Білорусі.

Про це заявив сам Протасевич у своєму зверненні до Ryanair та ICAO.

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Зазначимо, що самого Романа Протасевича затримала влада Білорусі після екстреної посадки рейсу в Мінську. Через місяць його перевели під домашній арешт, попри звинувачення в екстремізмі, тероризмі, а також участь у боях на Донбасі на боці України.

Після затримання про Романа Протасевича якийсь час не було жодної інформації. Пізніше з'явилося відео з інтерв'ю телеканалу ОНТ, на якому експерти розглянули сліди тортур на тілі Протасевича. Вони припустили, що він перебуває під повним контролем спецслужб Білорусі.

Заяви Протасевича

Серед іншого, у заяві він сказав, що готує позов проти авіакомпанії Ryanair, а до повідомлення про нібито замінування літака можуть бути причетні опозиціонери Франак Вячорка, Ян Рудік, Данило Богданович та представники хакерського угруповання "Кіберпартизани".

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Також він заявив, що у штабі лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської нібито обговорювалося питання "посилення європейських санкцій проти режиму Олександра Лукашенка", його затримання в Мінську "стало драйвером", а Ryanair став нібито "політичним інструментом у руках білоруської опозиції".

"Я планую подати позов до авіакомпанії Ryanair і закликаю подати подібний позов усіх пасажирів, які перебували на борту. Подробиць поки що не буде, тому що над позовом працює команда юристів", – сказав він.

Роман Протасевич.
Роман Протасевич.

Затримання Протасевича

23 травня 2021 року у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти заради арешту ексглавреда NEXTA Романа Протасевича. Також було затримано його дівчину Софію Сапегу.

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У білоруській опозиції заявили, що влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, якщо лайнер не здійснить екстрену посадку у Мінську

Також Роман Протасевич записав відеозвернення, в якому заявив, що співпрацює зі слідством і дає "свідчення за фактом організації заворушень у Мінську".

У ньому Протасевич заявив, що ставлення співробітників СІЗО №1 до нього "максимально коректне і за законом", хоча на обличчі опозиціонера було видно синці, садна і подряпини, а його пальці були стиснуті в "замок". Як зазначається, пачка цигарок, що лежала біля нього, і сірникова коробка, на думку тюремників, повинні були показати, що з ним все гаразд. Але при організації запису ніхто не поставив поруч попільничку.

При цьому білоруський журналіст давав інтерв'ю білоруському держканалу ОНТ. На уривку відео на долонях Протасевича помітні травми – коли Протасевич розплакався і закрив обличчя руками. Білоруські журналісти заявили, що все, що Протасевич говорить на камеру, є "виключно наслідком тортур та погроз", і що він перебуває під "повним контролем білоруського КДБ".

Нагадаємо, Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти чиновників із Білорусі через інцидент із посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Мінську. Зазначається, що обвинувачені перебувають на волі.

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Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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