Нова витівка Лукашенка? Протасевич заявив про позов до Ryanair

Також Роман Протасевич повідомив, хто може бути причетний до повідомлення про нібито мінування літака

/ Фото: Колаж: Сьогодні

До повідомлення про нібито мінування літака Ryanair, на якому летів з Афін до Вільнюса Роман Протасевич, можуть бути причетні опозиціонери в Білорусі.

Про це заявив сам Протасевич у своєму зверненні до Ryanair та ICAO.

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Зазначимо, що самого Романа Протасевича затримала влада Білорусі після екстреної посадки рейсу в Мінську. Через місяць його перевели під домашній арешт, попри звинувачення в екстремізмі, тероризмі, а також участь у боях на Донбасі на боці України.

Після затримання про Романа Протасевича якийсь час не було жодної інформації. Пізніше з'явилося відео з інтерв'ю телеканалу ОНТ, на якому експерти розглянули сліди тортур на тілі Протасевича. Вони припустили, що він перебуває під повним контролем спецслужб Білорусі.

Заяви Протасевича

Серед іншого, у заяві він сказав, що готує позов проти авіакомпанії Ryanair, а до повідомлення про нібито замінування літака можуть бути причетні опозиціонери Франак Вячорка, Ян Рудік, Данило Богданович та представники хакерського угруповання "Кіберпартизани".

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Також він заявив, що у штабі лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської нібито обговорювалося питання "посилення європейських санкцій проти режиму Олександра Лукашенка", його затримання в Мінську "стало драйвером", а Ryanair став нібито "політичним інструментом у руках білоруської опозиції".

"Я планую подати позов до авіакомпанії Ryanair і закликаю подати подібний позов усіх пасажирів, які перебували на борту. Подробиць поки що не буде, тому що над позовом працює команда юристів", – сказав він.

Роман Протасевич.

Затримання Протасевича

23 травня 2021 року у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти заради арешту ексглавреда NEXTA Романа Протасевича. Також було затримано його дівчину Софію Сапегу.

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У білоруській опозиції заявили, що влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, якщо лайнер не здійснить екстрену посадку у Мінську

Також Роман Протасевич записав відеозвернення, в якому заявив, що співпрацює зі слідством і дає "свідчення за фактом організації заворушень у Мінську".

У ньому Протасевич заявив, що ставлення співробітників СІЗО №1 до нього "максимально коректне і за законом", хоча на обличчі опозиціонера було видно синці, садна і подряпини, а його пальці були стиснуті в "замок". Як зазначається, пачка цигарок, що лежала біля нього, і сірникова коробка, на думку тюремників, повинні були показати, що з ним все гаразд. Але при організації запису ніхто не поставив поруч попільничку.

При цьому білоруський журналіст давав інтерв'ю білоруському держканалу ОНТ. На уривку відео на долонях Протасевича помітні травми – коли Протасевич розплакався і закрив обличчя руками. Білоруські журналісти заявили, що все, що Протасевич говорить на камеру, є "виключно наслідком тортур та погроз", і що він перебуває під "повним контролем білоруського КДБ".

Нагадаємо, Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти чиновників із Білорусі через інцидент із посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Мінську. Зазначається, що обвинувачені перебувають на волі.

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