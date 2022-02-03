Новая выходка Лукашенко? Протасевич заявил об иске к Ryanair

Также Роман Протасевич сообщил, кто может быть причастен к сообщению о якобы минировании самолета

/ Фото: Коллаж: Сегодня

К сообщению о якобы минировании самолета Ryanair, на котором летел из Афин в Вильнюс Роман Протасевич, могут быть причастны оппозиционеры в Беларуси.

Об этом заявил сам Протасевич в своем обращении к Ryanair и ICAO.

Реклама

Отметим, что сам Роман Протасевич был задержан властями Беларуси после экстренной посадки рейса в Минске. Через месяц его перевели под домашний арест, несмотря на обвинения в экстремизме, терроризме, а также участии в боях на Донбассе на стороне Украины.

После задержания о Романе Протасевиче некоторое время не было никакой информации. Позже появилось видео с его интервью телеканалу ОНТ, на котором эксперты разглядели следы пыток на теле Протасевича. Они предположили, что он находится под полным контролем спецслужб Беларуси.

Заявления Протасевича

Среди прочего, в заявлении он сказал, что готовит иск против авиакомпании Ryanair, а к сообщению о якобы минировании самолета могут быть причастны оппозиционеры Франак Вячорка, Ян Рудик, Даниил Богданович и представители хакерской группировки "Киберпартизаны".

Реклама

Также он заявил, что в штабе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской якобы обговаривался вопрос "усиления европейских санкций против режима Александра Лукашенко", его задержание в Минске "стало драйвером", а Ryanair стал якобы "политическим инструментом в руках белорусской оппозиции".

"Я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту. Подробностей пока не будет, потому что над иском работает команда юристов", – сказал он.

Роман Протасевич.

Задержание Протасевича

23 мая 2021 года в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка Софья Сапега.

Реклама

В белорусской оппозиции заявили, что власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, если лайнер не совершит экстренную посадку в Минске.

Также Роман Протасевич записал видеообращение, в котором заявил, что сотрудничает со следствием и дает "признательные показания по факту организации беспорядков в Минске".

В нем Протасевич заявил, что отношение сотрудников СИЗО №1 к нему "максимально корректное и по закону", хотя на лице оппозиционера были видны синяки, ссадины и царапины, а его пальцы были сжаты в "замок". Как отмечается, лежащие возле него пачка сигарет и спичечный коробок, по мнению тюремщиков, должны были показать, что с ним все в порядке. Но при организации записи никто не поставил рядом пепельницу.

При этом белорусский журналист давал интервью белорусскому госканалу ОНТ. На отрывке видео на ладонях Протасевича были заметны травмы – когда Протасевич расплакался и закрыл лицо руками. Белорусские журналисты заявили, что все, что Протасевич говорит на камеру, является "исключительно следствием пыток и угроз", и что он находится под "полным контролем белорусского КГБ".

Напомним, Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против чиновников из Беларуси из-за инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Отмечается, что обвиняемые находятся на свободе.

Читайте также: