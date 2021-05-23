Українська
$ 27,47
33,52
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Минске экстренно приземлился самолет Ryanair – Лукашенко лично распорядился принять рейс (фото, видео)

23 мая, 14:52

Виктория Барановская Виктория Барановская

Пилоты подали команду о заминировании, но опасения не подтвердились – на месте много машин МЧС

В Беларуси в национальном аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.

Реклама

Об этом сообщает tut.by.

В пресс-службе аэропорта заявили, что пилоты подали сообщение о минировании. На место прибыли пожарные машины МЧС и машины скорой помощи. В самолете работают саперы, они проводят все необходимые меры.

В тренде
Результаты удивляют: ученые испытали вакцины Pfizer и AstraZeneca против новых COVID-штаммов
В тренде
В Китае прогнозируют новую пандемию и это не коронавирус. Что обеспокоило ученых?
Китайские ученые опасаются пандемии птичьего гриппа
В тренде
Число смертей от COVID-19 в мире в два-три раза больше официальных данных – ВОЗ
ВОЗ сообщила, что жертв COVID-19 больше, чем говорят официальные цифры
Реклама

Позже оказалось, что информация о минировании лайнера не подтвердилась, но на месте продолжает съезжаться техника МЧС, передает "Наша Ніва".

Отметим, что ситуацию с посадкой самолета Ryanair прокомментировал телеграм-канал "Пул первого", там утверждается, что после поступления информации о заминировании лайнера о ситуации доложили Александру Лукашенко, который "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать".

Позже оказалось, что во время проверки документов задержали главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом.

Ранее мы сообщали, что днем 19 мая в Барановичах (Беларусь) упал военно-учебный самолет Як-30. Двое летчиков катапультировались, но оба погибли.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)Другие страны
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работе
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работеДругие страны
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система "Железный купол"Другие страны
Пируют собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел (видео)
Пируют собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел (видео)Другие страны
Израиль начал наземную операцию в секторе Газа – СМИ
Израиль начал наземную операцию в секторе Газа – СМИДругие страны
Возможно похищение: в горах Турции исчезла украинская альпинистка (фото)
Возможно похищение: в горах Турции исчезла украинская альпинистка (фото)Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять