Мінування літака Ryanair: в Мінську затримали головного редактора NEXTA

Главред Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич

У Мінську затримали головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який летів рейсом Афіни-Вільнюс.

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Про це повідомляє Ateo Breaking.

Недалеко від Мінська пілот подав сигнал про замінування – літак екстрено посадили в національному аеропорту "Мінськ".

Правоохоронці почали перевірку документів пасажирів, при якій і затримали Протасевича. Примітно, що Протасевич знаходиться в списках терористів.

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У МВС Білорусі вже підтвердили, що затримали Протасевича.

"На борту дійсно був Роман Протасевич. І все виглядає так, що затримання Романа Протасевича було єдиною метою посадки літака в Мінську. Думаю ще з'ясовуватимуть, яким чином надійшло повідомленні про мінування, явно помилкове", – заявив аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко в ефірі "Україна 24".

Протасевич на борту літака

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Виявилося, що літак спеціально посадили в Мінську, щоб затримати Протасевича. Крім того, розпорядження особисто дав Олександр Лукашенко. Telegram-канал "Пул першого" пише, що після надходження інформації про замінування лайнера про ситуацію доповіли Лукашенко, який "дав беззастережну команду: літак розвернути і приймати".

"Наразі це виглядає не більше-не менше, як міжнародний авіаційний тероризм. Тобто навмисне неправдиве повідомлення про мінування, захоплення літака, захоплення пасажира", – сказав він.

За його словами, згідно з міжнародним авіаційним правом, незаконно затримувати пасажира в результаті екстреної посадки літака.

"Я думаю ця ситуація ще матиме дуже довгограючі наслідки для білоруської влади, тому що такі міжнародні авіаційні справи це не жарти. Я підозрюю, це матиме проблеми не тільки для авіакомпанії "Бєлавіа", але і в цілому аж до загрози закритого неба над Білоруссю. Тому що, як показує ця історія, сам факт польоту літака Ryanair над Білоруссю виявився для нього загрозою", – вважає аналітик.

Реклама Літак Ryanair в аеропорту Мінська

Відзначимо, що лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вже висловилася про захоплення Романа Протаcевича на борту Ryanair.

"Абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака – заради того, щоб затримати активіста і блогера Романа Протасевича", – зазначила вона.

За її словами, тепер Протасевичу може загрожувати смертна кара.

Зараз же, за дорученням Лукашенко для супроводу пасажирського літака, в якому летів Протасевич, в небо було піднято винищувач. МіГ-29 чекає, поки завершаться необхідні перевірочні заходи, щоб супроводити літак до кордону з Литвою.

Раніше ми повідомляли, що ще в листопаді 2020 року в Міністерстві закордонних справ Білорусі пройшла зустріч з тимчасовим повіреним у справах Польщі Мартіном Войцеховским, на якій Мінськ зажадав в найкоротші терміни видати Степана Путіло і Романа Протасевича.