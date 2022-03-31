Біженцям з України дозволили рік жити в Італії

Італія допомагатиме біженцям з України / Фото: Колаж: Сьогодні
Українським біженцям буде надано дозвіл на проживання строком на 12 місяців. Такий указ підписав прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Про це повідомляє видання Euractiv.
Відповідний указ стосується українців та громадян третіх країн, які мають міжнародний захист, а також членів їхніх сімей. Посвідку на проживання видаватимуть поліцейські управління.
Керівник Цивільного захисту Італії Фабриціо Курсіо підписав контракт зі спеціальним фондом, який вноситиме щомісячний внесок у розмірі €300 на кожного біженця з України протягом максимум трьох місяців.
Європейські перспективи
- Нагадаємо, 1 березня Європарламент прийняв заявку України на вступ до Євросоюзу. Стартувала спеціальна процедура вступу.
- Трохи раніше президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.
- 28 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї і будуть прийняті до ЄС.
- Слідом за Україною і Молдова вирішила прискорити подачу заявки на вступ до Європейського Союзу.