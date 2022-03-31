Беженцам из Украины разрешили год жить в Италии

Италия будет помогать беженцам из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинским беженцам будет предоставлен вид на жительство сроком на 12 месяцев. Такой указ подписал премьер-министр Италии Марио Драги. Об этом сообщает издание Euractiv.

Соответствующий указ касается украинцев и граждан третьих стран, имеющих международную защиту, а также членов их семей. Вид на жительство будут выдавать полицейские управления.

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Руководитель Гражданской защиты Италии Фабрицио Курсио подписал контракт со специальным фондом, который будет вносить ежемесячный взнос в размере €300 на каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев.

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