Блінкен розповів, скільки країн допомагають Україні у сфері оборони

Блінкен заявив, що декілька десятків країн допомагають Україні протистояти агресії РФ/Фото: REUTERS/Gleb Garanich, колаж: "Сьогодні"

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що оборонну допомогу Україні надають понад 40 країн. Така підтримка сприяє забезпеченню перемоги України на полі бою.

Про це йдеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена.

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"Допомога у сфері безпеки з боку США, а також понад 40 союзників і партнерів продовжують посилювати позиції України щодо захисту її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності", — йдеться в заяві.

Глава Держдепартаменту зазначив, що це сприяє забезпеченню перемоги України на полі бою, а також зміцненню її позицій за столом переговорів. Крім того, він нагадав, що США та інші держави ввели потужні санкції проти Росії, посилили стримування й оборону НАТО на східному фланзі й надали "історичний рівень військової та іншої допомоги Україні", яка мужньо захищає свою територію і свободу.

Допомога Канади

Канада оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі близько 9 млн канадських доларів. Він включатиме замінні артилерійські стволи для підтримки дальності та точності. Про це повідомляє The Guardian.

Про виділення нової військової допомоги оголосила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. За її словами, Україні нададуть 10 замінних стволів, призначених для гаубиць М777, які раніше передали західні партнери.

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Вартість чергового пакету становить близько 9 млн канадських доларів (5,7 млн фунтів стерлінгів).

"Ми будемо продовжувати цілодобово працювати, щоб надавати Україні всеосяжну військову допомогу, необхідну для захисту суверенітету та безпеки", — сказала Ананд.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що генерал США навів список зброї, яку передали Україні союзники. Також ми писали, що генерал Марченко передбачив долю Кримського мосту після постачання зброї з Заходу.