Велика гра проти Росії: США готові пустити Венесуелу на нафтовий ринок

Геополітична ситуація така, що Мадуро буде у виграші / Колаж "Сьогодні"

Вашингтон шукає варіанти для заміщення російської нафти на міжнародному ринку, що одночасно сприятиме зниженню ціни на "чорне золото". Раніше повідомлялося, що намітився конструктив у переговорах із Іраном навколо його ядерної програми, який має закінчитися зняттям міжнародних санкцій проти Тегерана. Тепер з'явилася інформація, що Штати готові домовлятися із Венесуелою.

Про це написала американська газета New York Post.

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Перспектива

Видання повідомляє, що високопосадовці США їдуть до Венесуели в суботу, щоб зустрітися з урядом опального президента Ніколаса Мадуро. На переговори з Мадуро, якого за президента Дональда Трампа намагалися позбавити влади на хвилі революції, адміністрація Джозефа Байдена пішла, оскільки потрібно вирішувати питання про введення нафтових санкцій проти Росії на фоні війни в Україні.

"Ця поїздка є візитом офіційних осіб Вашингтона на найвищому рівні до Каракасу, столиці Венесуели, за останні роки. Сполучені Штати розірвали дипломатичні відносини з Мадуро і закрили своє посольство в Каракасі в 2019 році, звинувативши авторитарного лідера у фальсифікаціях на виборах та спробувала повалити уряд Мадуро, наклавши санкції на експорт венесуельської нафти та високопосадовців країни, а також визнавши лідера опозиції Хуана Гуайдо законним президентом Венесуели", – йдеться у статті.

Мадуро відреагував на санкції, звернувшись за економічною та дипломатичною допомогою до Росії, а також до Ірану та Китаю. В результаті частина нафтових активів Венесуели дісталися російським компаніям, які зараз перебувають під міжнародними санкціями.

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Ситуація на ринку нафти