Борис Джонсон потрапив у лікарню – що з ним сталося

Борис Джонсон переніс операцію. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон потрапив у лікарню. Вчора, 20 червня, йому зробили операцію. Вже у вівторок, 21 червня, політик повернеться до виконання своїх обов’язків.

Про це повідомляє Sky News.

Реклама

Як стало відомо, операція пов'язана із носовими пазухами Джонсона. Його оперували в одній із клінік Лондона. Операція проводилася під загальним наркозом та була плановою.

Зазначається, що Джонсон вийшов зі свого будинку о 6-й ранку, а повернувся до 10:00. Наразі прем'єр-міністр відпочиває на Даунінг-стріт.

Здоров'я Джонсона

27 березня 2020 року у Джонсона підтвердився коронавірус і він керував урядом у віддаленому режимі.

Реклама

5 квітня 2020 року Джонсон був госпіталізований та поміщений у реанімацію.

Джонсон був прихильником антивакцинаторів у розпал пандемії, поки сам не захворів на COVID-19 і лікарі дивом врятували йому життя.

Як Джонсон підтримує Україну

Борис Джонсон є одним з основних союзників української влади серед лідерів західного світу.

Реклама

Британський прем'єр вважає, що Україна не повинна йти на територіальні поступки Кремлю заради припинення війни.

Він ініціював передачу Україні військової допомоги – протикорабельних ракет, радарів для контрбатарейної боротьби, бронетранспортерів.

Крім того, Джонсон запропонував Україні та країнам Східної Європи об'єднатися у новий політичний, економічний і військовий союз, який, на відміну від ЄС, займатиме жорсткішу позицію щодо військової агресії Росії.