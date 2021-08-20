Маячня Путіна не спрацювала. Меркель нагадала президенту РФ, чий Крим

Меркель не повелася на маніпуляції Путіна. Колаж "Сьогодні"

Скарги президента РФ Володимира Путіна на Україну не вплинули на думку канцлера Німеччини Ангели Меркель про ситуацію у нашій країні. Вона нагадала Путіну, що Крим – це частина України і виступила за відновлення "нормандського формату".

Про це Меркель заявила на пресконференції після зустрічі президентом РФ.

"Нормандський формат" – єдиний політичний формат, який у нас є для обговорення спірних тем. На даний момент є якийсь застій. На жаль, гинуть українські військовослужбовці біля лінії розмежування і я дуже виступала за те, щоб відновити цей формат", – сказала Меркель.

Вона нагадала, що остання зустріч відбулася ще в грудні 2019 року в Парижі.

Крім того, канцлер Німеччини наголосила, що Крим – український, а РФ порушила територіальну цілісність нашої країни.

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"Наша позиція така, що анексія Криму – це порушення територіальної цілісності України і ми будемо відстоювати цю позицію", – додала Меркель.

Після Москви Меркель приїде до Києва

На наступний день після візиту Меркель в Україну, 23 серпня, стартує перший саміт "Кримської платформи". Поки невідомо, чи на ньому представлятиме Німеччину саме Меркель і чи прийме вона участь у святкуванні Дня Незалежності 24 серпня.

Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс черговий раз спробувати переконати німців у недоцільності запуску цього газопроводу.

А самій Меркель на посаді канцлера ФРН залишилося недовго – у кінці вересня пройдуть парламентські вибори в Німеччині і буде обраний новий канцлер.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, що обговорять Меркель і Путін, і чого чекати Україні.

Також ми писали про те, чого чекати від зустрічі Зеленського з канцлером Німеччини. На думку політологів, на цей раз не варто чекати прориву в переговорах.