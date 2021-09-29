Турбуватиме ще пів року: які симптоми COVID-19 найбільш "стійкі"

Симптоми COVID можуть проявлятися ще півроку. Колаж: "Сьогодні"

Згідно з новим дослідженням, кожна третя людина, яка перехворіла на коронавірус, відчуває хоча б один симптом тривалого COVID. Симптоми можуть проявлятися до шести місяців після хвороби.



Про це повідомляє The Guardian.

Вчені з Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень (NIHR) і Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров'я (BRC) провели дослідження. Вони залучили понад 270 тисяч людей, які перехворіли на коронавірус у США.

Реклама

Результати дослідження показали, що у 37% пацієнтів був хоча б один тривалий симптом COVID, діагностований через три-шість місяців після зараження.

"Результати підтверджують, що значна частина людей будь-якого віку може постраждати від низки симптомів і проблем протягом шести місяців після зараження COVID-19. Більш ніж в однієї третини пацієнтів був діагностований хоча б один із тривалих симптомів COVID в період від трьох до шести місяців після їх захворювання на COVID-19", – сказав науковий клінічний співробітник NIHR лікар Макс Таке.

Найчастіші симптоми:

проблеми з диханням;

абдомінальні симптоми;

втома;

біль;

занепокоєння;

депресія.

Як сигарети впливають на хворих на COVID-19

Реклама

Раніше ми повідомляли, що згідно з новим дослідженням, курці з набагато більшою ймовірністю ризикують бути госпіталізованими з COVID-19, аж до 80%, і мають більше шансів померти від цієї хвороби, ніж ті, хто ніколи не курив.

"Дослідження зміцнює нашу впевненість у тому, що куріння тютюну не захищає від COVID-19, оскільки їх менделевський рандомізований аналіз менш схильний до спотворень, ніж попередні спостережні дослідження", – написали лікар Ентоні Лаверті і професор Крістофер Миллетт з Імперського коледжу Лондона.

Це дослідження, яке об'єднало дані спостережень і генетичні дані про куріння і COVID-19 для посилення доказової бази, суперечить дослідженням, опублікованим на початку пандемії, що припускають, що куріння може допомогти захиститися від коронавірусу. Пізніше це дослідження було відкликано після того, як виявилося, що деякі з авторів статті мали фінансові зв'язки з тютюновою промисловістю.

Лікарі використовували медичні записи терапевтів, результати тестів на COVID-19, дані про госпіталізацію і свідоцтва про смерть, щоб виявити зв'язок між курінням і COVID-19 у 421 469 учасників британського біобанку.

У порівнянні з тими, хто ніколи не курив, у нинішніх курців на 80% більше шансів потрапити до лікарні і значно більше шансів померти від COVID-19, якщо вони заразилися коронавірусом.

"Наші результати переконливо свідчать, що куріння пов'язане з ризиком розвитку у вас важкої форми COVID, так само, як воно впливає на ваш ризик серцевих захворювань, різних видів раку і всіх інших станів, з якими, як ми знаємо, пов'язане куріння. Схоже можна сказати і стосовно COVID. Так що зараз, можливо, дуже вдалий час викинути сигарети і кинути палити", – сказав лікар Кліфт.