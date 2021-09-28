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Як сигарети впливають на хворих з COVID-19 – відповідь вчених

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
28 вересня, 12:28
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Доктора використовували медичні записи 421 469 учасників британського Біобанку
За даними дослідження, курці на 80% частіше потрапляють до лікарні з COVID-19. Колаж: "Сьогодні"
За даними дослідження, курці на 80% частіше потрапляють до лікарні з COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

Згідно з новим дослідженням, курці з набагато більшою ймовірністю ризикують бути госпіталізованими з COVID-19, аж до 80% і мають більше шансів померти від цієї хвороби, ніж ті, хто ніколи не курив.

Про це повідомляє Thorax.

"Дослідження зміцнює нашу впевненість в тому, що куріння тютюну не захищає від COVID-19, оскільки їх менделевский рандомізаційний аналіз менш схильний до спотворень, ніж попередні спостережні дослідження", – написали лікар Ентоні Лаверті і професор Крістофер Миллетт з Імперського коледжу Лондона.

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Це дослідження, яке об'єднало дані спостережень і генетичні дані про куріння і COVID-19 для посилення доказової бази, суперечить дослідженням, опублікованим на початку пандемії, що передбачає, що куріння може допомогти захиститися від коронавируса. Пізніше це дослідження було відкликано після того, як виявилося, що деякі з авторів статті мали фінансові зв'язки з тютюновою промисловістю.

Доктора використовували медичні записи терапевтів, результати тестів на COVID-19, дані про госпіталізацію і свідоцтва про смерть, щоб виявити зв'язок між курінням і COVID-19 у 421 469 учасників британського Біобанку.

У порівнянні з тими, хто ніколи не курив, у нинішніх курців на 80% більше шансів потрапити в лікарню і значно більше шансів померти від COVID-19, якщо вони заразилися на коронавірус.

"Наші результати переконливо свідчать, що куріння пов'язане з ризиком розвитку у вас важкої форми COVID, так само як воно впливає на ваш ризик серцевих захворювань, різних видів раку і всіх інших станів, з якими, як ми знаємо, пов'язане куріння. Схоже можна сказати і стосовно COVID. Так що зараз, може бути, дуже вдалий час викинути сигарети і кинути палити", – сказав лікар Кліфт.

В Україні прискорилися темпи вакцинації

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Раніше ми повідомляли, що з переходом в жовту зону кількість введення перших доз COVID-вакцини зросла майже на 25%.

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу COVID-19 отримали 119 378 людей:

  • 1 дозу – 70 004 людей;
  • 2 дози – 49 374 людей (завершили вакцинацію).

Протягом доби працювали:

  • 896 мобільних бригад;
  • 2 971 пункту щеплення;
  • 344 центру вакцинації.
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З початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 851 531 людей, з них отримали одну дозу – 6 851 529 людей, Повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 508 212 людей. Всього проведено 12 359 741 щеплення.

Як захиститися від COVID-19

За даними МОЗ, кращий спосіб — вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації та важкого перебігу хвороби в 15 разів.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували Коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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