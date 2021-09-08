Цілі штати без світла та перші жертви: в Мексиці стався потужний землетрус (відео)

У Мексиці стався землетрус магнітудою 7,0. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS
Вчора, 7 вересня, на південному заході Мексики недалеко від пляжного курорту Акапулько стався потужний землетрус магнітудою 7,0. В результаті загинула щонайменше одна людина.
Про це повідомляє Reuters.
Землетрус магнітудою 7,0 стався в 17,7 км на північному сході від Акапулько. Стихійне лихо повалило дерева і стовпи – це призвело до відключення електроенергії в декількох штатах.
Підземні поштовхи відчули навіть мешканці Мехіко, розташованому в 300 км від епіцентру землетрусу.
Люди в паніці вибігали з будинків, які почали розгойдуватися. Почало блимати світло, а потім і зовсім згасло, на тротуари сипалися уламки плитки та цегли.
Поки відомо про одного загиблого, людину причавило падаючим стовпом.
" Ми були в театрі, нас усіх вивели, ми почули сирену, все почало дрижати і ми вибігли надвір", – кажуть очевидці землетрусу.
"Було страшно, ми просто не могли думати про щось інше, тільки б швидше вийти. Ми чули шум, ніби щось зламалося і здавалося все зараз завалиться. Це справді нагадало мені землетрус 2017 року", – кажуть очевидці землетрусу.
Землетрус у 2017 році
Це не перший землетрус в Мексиці. У південному мексиканському штаті Оахака, у 2017 році, стався потужний землетрус силою 7,2 бала. Внаслідок сильного землетрусу в країні загинули 320 людей.
Країна знаходиться в підковоподібний зоні високої сейсмічної активності, відомої як Тихоокеанський вогняний пояс або Тихоокеанська каблучка, що простягнулася по периметру Тихого океану вздовж східного узбережжя Азії і західного узбережжя обох Америк.
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