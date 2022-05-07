Чорногорія готується приєднатися до всіх пакетів санкцій проти Росії

Чорногорія приєднається до санкцій проти Росії. Колаж "Сьогодні"

Чорногорія готується до запровадження всіх пакетів антиросійських санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапіч, повідомляє посольство України у Чорногорії.

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Під час бесіди з Тимчасово повіреною у справах України в Чорногорії Наталією Фіялкою глава МЗС зазначив, що допомога нового уряду Україні збільшуватиметься, а також у всіх відомствах триває підготовка до запровадження Чорногорії всіх пакетів антиросійських санкцій.

"Як і в кожній великій історичній справі, йдеться не лише про політику та прагматику. Набагато більше, ніж це – почуття спільних цінностей та сильні емоції до страждань українського народу", – заявив голова чорногорської дипломатії.

Санкційний зашморг