Що Путін набрехав генсеку ООН про Маріуполь, "зелені коридори", Бучу і загалом про війну

Поки Путін розповідав про мирний Маріуполь, чергове бомбардування призвело до пожежі на "Азовсталі" / Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін піддав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша своїй улюбленій зброї – пропаганді. Після візиту до Москви до Києва генсек ООН вирушив заряджений на те, що в Маріуполі не йдуть жодні військові дії, у Бучі армія Росії не чинила жодних злочинів, а "спецоперацію" Росія проводить у чужій державі за статутом ООН.

Сайт "Сьогодні" зібрав брехливі висловлювання міжнародного злочинця, який поки що перебуває в Кремлі.

Реклама

Маріуполь

За версією Путіна, жодних воєнних дій у Маріуполі не ведеться. Мало того, російські військові нібито підтримують контакт з українськими бійцями у підвалах комбінату "Азовсталь" і знову запропонував їм здатися. Ще він запевнив, що гуманітарні коридори діють.

У момент зустрічі генсека ООН з Путіним захисники Маріуполя виклали фото палаючого заводу "Азовсталь"

"Ви кажете, що гуманітарні коридори Росії не діють, пане генеральний секретар. Вас ввели в оману, ці коридори діють. І вони можуть їхати куди завгодно – хтось хоче до Росії, хтось хоче в Україну, куди завгодно, ми їх не тримаємо!", – на одному подиху вкотре збрехав Путін.

Реклама

"Зелений коридор" для "Азовсталі" виявився черговою пасткою. Росіяни не просто не зупиняли обстріл території заводу, але вдалися до обстрілів за умовним коридором на вихід", – заявив сьогодні, 26 квітня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Бучанська різанина

Завдяки цій зустрічі стало остаточно зрозуміло, яку позицію Кремль зайняв по відношенню до вбивць, насильників і мародерів з-поміж солдатів армії Російської Федерації, які стояли під Києвом.

"Ми зіткнулися з провокацією у Бучі, до якої російська армія не має жодного стосунку. Ми знаємо, хто це робив. Ми знаємо, хто готував цю провокацію, якими засобами і що за люди працювали над цим", – сказав Путін, правда, відвівши свій погляд у бік від співрозмовника – в підлогу.

Спецоперація

І, звичайно ж, війна, а за версією Кремля – "спецоперація" розпочато проти України... за статутом ООН.

Реклама

"Після того, як ми це зробили (визнали маріонеткові "Л/ДНР" – Ред.), вони ("Л/ДНР". — Ред.) звернулися до нас із проханням надати їм військову допомогу щодо тієї держави, яка проводить проти них воєнні операції. І ми мали право це зробити відповідно до статті 51 розділу VII Статуту ООН ", – заявив, знову не моргнувши оком військовий злочинець Володимир Путін.

Обстановка