П'ять країн Заходу вирішили видворити російських дипломатів за шпигунство

Деякі країни "забракували" так багато дипломатів, що за ними потрібно відправляти цілий літак / Колаж "Сьогодні"

Західні країни продовжують кампанію з виявлення шпигунів серед працівників дипломатичних місій Росії. Таким співробітникам дуже швидко видають розпорядження негайно зібрати валізи та повернутися додому.

Сайт "Сьогодні" підбив підсумки, скільком російським дипломатам лише 28-29 березня наказали повертатися додому.

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Нідерланди

Влада Нідерландів вирішила вислати 17 російських дипломатів, які місцева розвідка вважає офіцерами спецслужб Росії. "Нідерланди видворяють 17 російських розвідників, які працюють у російських представництвах у Нідерландах під дипломатичним прикриттям", – повідомив у Twitter глава МЗС країни Вопке Гукстра.

За його словами, дипломати, яких вирішили вислати, "становлять загрозу безпеці" Нідерландів, що підтвердила місцева розвідка.

Бельгія

За даними агенції Associated Press, влада Бельгії ухвалила рішення про висилку зі своєї країни 21 російського дипломата за діяльність, пов'язану зі шпигунством або незаконним поширенням впливу.

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Дипломатам дали два тижні на те, щоб залишити країну, заявила у вівторок агенції офіційна представниця Міністерства закордонних справ Бельгії Ельке Паттін.

Чехія

Тут поки що знайшли одного шпигуна і вирішили вислати його з країни. "МЗС Чехії поінформувало посольство Росії в Празі про оголошення одного з дипломатичних співробітників посольства персоною нон грата", – йдеться на сторінці відомства у твіттері.

У МЗС уточнили, що співробітник посольства, що його висилають, повинен виїхати з Чехії протягом 72 годин. Також зазначили, що Прага разом із союзниками "обмежує присутність російських спецслужб у ЄС".

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Македонія

За день до того, 28 березня, Північна Македонія оголосила про висилку п'яти російських дипломатів. "Російський посол у Скоп'є Сергій Базднікін був викликаний у МЗС, де йому вручили ноту про те, що перебування п'ятьох співробітників російського посольства в країні є небажаним", – зазначає місцева агенція MIA.

Їх підозрюють у "діяльності, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини".

Ірландія

Ірландія наказала чотирьом високопоставленим російським чиновникам покинути країну через дії, які тут вважають такими, що "не відповідають міжнародним стандартам дипломатичної поведінки", повідомляє Associated Press.

Польща

Минулого тижня влада Польщі оголосила про висилку з країни 40 представників зовнішньополітичного відомства РФ за їхню діяльність, яка не сумісна зі статусом дипломата.

Про це повідомляє видання Onet, посилаючись на джерела в уряді.

Відповідь Росії

МЗС РФ також визначилося з тим, кого у відповідь вони висилають зі своєї країни. Росія вирішила вислати чотирьох дипломатів посольства Литви, трьох – посольства Латвії та трьох – посольства Естонії в Росії. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на сайт дипломатичного відомства РФ.

Ці країни минулого тижня почали висилку російських дипломатів, до яких з'явилися претензії.