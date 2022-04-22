Для українських біженців у Швейцарії запровадили нові правила: що змінилося

Система розміщення біженців з України зазнає у Швейцарії підвищеного навантаження. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Швейцарія відрегулює систему розміщення українських біженців – вони більше не зможуть самі обирати, де їм жити у Швейцарії та в кого.

Про це пише SWI swissinfo.ch.

Реклама

В чому проблема

Як зазначили в Державному секретаріаті з міграції, мета відрегулювання системи полягає в розміщенні зареєстрованих українських біженців "з урахуванням можливостей регіонів (кантонів) на засадах принципу пропорційності".

Швейцарія – це федерація 26 суверенних (регіонів) кантонів, які грають ключову роль функціонуванні всієї системи державності. Відповідно формується і державна політика у сфері регулювання міграції та надання притулку.

Спочатку біженців розміщують у федеральних центрах прийому та розміщення мігрантів, а потім розподіляють їх за кантонами. Видання пише, що зараз така система зазнає підвищеного навантаження, а по суті – поки що просто не працює.

Реклама

"Ми хочемо забезпечити більшу стабільність як для біженців, так і для кантональних органів, які відповідають за соціальне забезпечення та освіту, щоб уникнути непропорційного розподілу осіб, які потребують захисту", – заявив представник SEM Давид Келлер.

Водночас труднощі в організації розподілу кількості біженців, що збільшується, зазнають Цюрих, Базель і Берн, а також кантон Тичино.

За словами чиновників, сім'ї та групи біженців зможуть залишатися разом. Інші розподілятимуться по країні на підставі вказівок влади, а не відповідно до власних побажань. Якщо хтось захоче змінити кантон, то згоду на це має дати кантональна влада з урахуванням принципу пропорційності.

Як зазначається, за останні сім тижнів у Швейцарії загалом було зареєстровано близько 37 000 біженців з України. Близько половини з них було розміщено у приватних домогосподарствах за підтримки неурядових організацій та окремих громадян. Усі українські біженці, за винятком кількох людей, вже набули особливого міграційного статусу, який дозволяє їм шукати роботу та записуватися на мовні курси.

Реклама

Нагадаємо, влада США змінили алгоритм надання біженцям з України статусу TPS. Згідно з новою прийнятою програмою претендентам такого статусу, що рятуються від війни, перед виїздом до США необхідно заповнити відповідну онлайн-заявку.

Читайте також: