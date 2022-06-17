Довга дорога до ЄС. Який шлях доведеться пройти Україні після "зеленого світла" від Єврокомісії

Від заявки в ЄС до кандидатства у України пішло трохи більше трьох місяців / Колаж "Сьогодні"

17 червня Україна піднялася ще на одну сходинку вище до повноцінного членства в Європейському Союзі, де зараз перебувають 27 країн. Цього дня Єврокомісія офіційно рекомендувала надати нашій країні статус кандидата на членство у ЄС. Однак це ще не кандидатство і, тим більше, не членство. Попереду на Україну чекає ще кілька етапів і багато домашніх завдань, без виконання яких нас не пустять у сім'ю країн із суворими демократичними, правовими та економічними правилами.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, які наступні етапи очікують на Україну на шляху до Європейського Союзу.

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Після рекомендації

"Єврокомісія рекомендує Раді Європи, по-перше, надати Україні європейську перспективу і, по-друге, надати Україні статус кандидата. У нас один чіткий меседж: так, Україна заслуговує на європейську перспективу, так, Україну треба привітати як країну-кандидатку. Він ґрунтується на розумінні, що хороша робота була зроблена, але важливу роботу ще потрібно зробити. Весь процес ґрунтується на заслугах. Все робитиметься за процедурою, тому прогрес повністю залежить від України", – заявила з приводу рекомендації глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Наступний етап на шляху до набуття статусу кандидата в члени ЄС – схвалення всіма президентами та прем'єрами країн, що входять до Євросоюзу. Своє рішення щодо України та Молдови вони мають висловити на саміті, який заплановано у Брюсселі на 23-24 червня.

Критерії

Щоб набути статусу кандидата, країні потрібно продемонструвати, що вона цілеспрямовано йде шляхом так званих Копенгагенських критеріїв, яким має відповідати кожен претендент на членство у ЄС.

Копенгагенські критерії включають :

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дотримання демократичних принципів;

дотримання принципів волі;

повага до прав людини;

дотримання принципів правової держави;

наявність конкурентоспроможної ринкової економіки;

повага та захист прав меншин;

визнання загальних правил та стандартів ЄС, які включають відданість цілям політичного, економічного та валютного союзу.

Після кандидатства

Звичайно, для України, як країни, яка ще не завершила всі необхідні реформи, щоб відповідати поняттю правова та демократична держава, буде підготовлено пакет рекомендацій, які і має виконати наша країна до етапу голосування у Європарламенті щодо вступу країни до ЄС.

Потенційний член ЄС повинен привести свої закони у відповідність до принципів європейського права, що формувалися протягом усієї історії Союзу. Тобто потрібно виконати Копенгагенські критерії .

Саме невиконання норм з демократичних свобод і прав людини, а також неповагу до прав меншин (курдів) не дає можливості Туреччині вступити до ЄС вже понад 30 років. Нагадаємо, Туреччина надіслала заявку на вступ до Євросоюзу ще 14 квітня 1987 року.

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Наша готовність

Однак і Україна не має 100% виконання цих критеріїв, а це говорить про те, що немає підстав для миттєвого вступу до ЄС. Вимірюється готовність так званим Індексом Східного партнерства, який щорічно вираховує Форум громадянського суспільства Східного партнерства за результатами реформ шести пострадянських країн, яким географічне положення дозволяє претендувати на членство в ЄС – Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.

Загалом в індексі за 2020-21 роки лідерами були Україна та Молдова з показником 0,70, за ними слідує Грузія з 0,65, далі Вірменія з 0,63, Білорусь (0,49) та Азербайджан (0,44). Однак індекс за кожним із окремо взятого Копенгагенського критерію показує, що в деяких областях ми сильно відстаємо від інших країн.

У плані економічних зв'язків із ЄС ми треті:

у Грузії та Молдови індекс – 0,71;

Україна – 0,66;

у Вірменії – 0,50;

у Азербайджану – 0,47;

у Білорусь – 0,45.

За критерієм незалежності судової системи Україна – четверта.

І навіть із демократичними перетвореннями у нас не все добре.

Також не найкращі показники у України щодо незалежності ЗМІ.

А в плані боротьби з корупцією ми взагалі плетемося у хвості.

Найвищі показники у нас у категорії "Свобода, безпека та справедливість", який вважається основним у ЄС:

Перспективи

Західні ЗМІ зазначають, що на остаточне ухвалення України та Молдови в ЄС можуть знадобитися довгі роки. Наразі такий статус вже мають п'ять держав і вони чекають не один рік:

Албанія – з 2014 року,

Північна Македонія – з 2005-го,

Чорногорія – з 2008-го,

Сербія – з 2009-го,

Туреччина із 1999-го.

" Оголошення про надання Україні кандидатства в ЄС супроводжувалося застереженнями, наприклад, про необхідність судових та антикорупційних реформ. Урсула фон дер Ляйєн наполягає, що процес проходитиме "за інструкцією". Це може бути сигналом для країн, які вже давно чекають на вступ, про те, що їх не оминуть. Дипломати у Брюсселі кажуть, що для них важливо дати українцям надію, проте є ризик, що процес затягнеться на роки – і ця надія виявиться хибною", – йдеться в аналітичній статті британського видання Бі-Бі-Сі.

Західні політики, що побували 16 червня у Києві президент Франції Еммануель Макрон, німецький канцлер Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі – також сигналізували, що чекають на Україну в ЄС.

"Сьогодні найважливіший меседж нашої зустрічі в тому, що Італія хоче бачити Україну у складі Європейського Союзу. Це означає, що вона однозначно підтримуватиме Україну в її статусі кандидата і надалі входить до складу ЄС", – сказав, наприклад Драґі.

Має Україна підтримку від канцлера ФРН Олафа Шольца.

"Ми приїхали до Києва з чітким повідомленням – Україна належить до європейської сім'ї. Важливим кроком на повному передумов європейському шляху є статус кандидата на вступ до ЄС. І ми говоритимемо про це наступними днями. Німеччина виступатиме за позитивне рішення", – заявив німецький політик у Києві.

"Альтернативи нашому членству у ЄС, нашому кандидатству у члени ЄС немає. І нам її не пропонував ніхто, а якби запропонували, ми б не погодилися ", – заявив президент України Володимир Зеленський 6 червня. Це означає, що Києву необхідно, засукавши рукави, наближати нашу країну до стандартів ЄС.

Сходинки в ЄС