Долін розповів, коли влада Росії закінчить війну в Україні

Антон Долін висловився проти війни в Україні / Колаж "Сьогодні"
Представники російської інтелігенції, які відкрито виступають проти війни в Україні, вважають, що так звана "спецоперація" Володимира Путіна закінчиться разом із падінням чинної політичної системи в РФ.
Про це заявив російський журналіст та кінокритик Антон Долін у коментарі ведучим каналу "Україна 24" в ефірі проекту FREEДІМ .
Заява
"Я поїхав з Росії тому, що мені і моїй сім'ї почали надходити погрози після того, як я відкрито виступив проти війни в декількох місцях. Відкрито на кількох форумах. Після чого мене почали включати до списків зрадників. Потім з'явився новий закон, за яким всі мої висловлювання загрожують мені чимось поганим, і ми з сім'єю вирішили поїхати на якийсь час", – заявив Антон Долін.
Можливість повернутися на батьківщину безпосередньо пов'язана із закінченням війни в Україні, вважає кінокритик.
"Ми не повернемося, доки не скінчиться війна. А війна, схоже, закінчиться разом із сьогоднішньою політичною системою в Росії, яка руйнує себе зі страшною силою", – зазначив кінокритик.
Обстановка у Росії
- Путін, незважаючи на свою невиліковну хворобу, продовжує будувати військові плани захоплення якоїсь частини на сході України.
- Він блокує навіть гуманітарні місії – такі як евакуацію морським шляхом поранених людей із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, який заблокований російською армією ось уже понад два місяці.
- За словами віцепрем'єр-міністра України Ірини Верещук, Україна намагається обміняти 38 тяжко поранених військових "Азовсталі" . Евакуацію решти бійців обговорюватимуть пізніше.