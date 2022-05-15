Долін розповів, коли влада Росії закінчить війну в Україні

Антон Долін висловився проти війни в Україні / Колаж "Сьогодні"

Представники російської інтелігенції, які відкрито виступають проти війни в Україні, вважають, що так звана "спецоперація" Володимира Путіна закінчиться разом із падінням чинної політичної системи в РФ.

Про це заявив російський журналіст та кінокритик Антон Долін у коментарі ведучим каналу "Україна 24" в ефірі проекту FREEДІМ .

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"Я поїхав з Росії тому, що мені і моїй сім'ї почали надходити погрози після того, як я відкрито виступив проти війни в декількох місцях. Відкрито на кількох форумах. Після чого мене почали включати до списків зрадників. Потім з'явився новий закон, за яким всі мої висловлювання загрожують мені чимось поганим, і ми з сім'єю вирішили поїхати на якийсь час", – заявив Антон Долін.

Можливість повернутися на батьківщину безпосередньо пов'язана із закінченням війни в Україні, вважає кінокритик.

"Ми не повернемося, доки не скінчиться війна. А війна, схоже, закінчиться разом із сьогоднішньою політичною системою в Росії, яка руйнує себе зі страшною силою", – зазначив кінокритик.

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