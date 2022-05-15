Долин рассказал, когда власти России закончат войну в Украине

Антон Долин высказался против войны в Украине / Коллаж "Сегодня"

Представители российской интеллигенции, которые открыто выступают против войны в Украине, считают, что так называемая "спецоперация" Владимира Путина закончится вместе с падением действующей политической системы в РФ.

Об этом заявил российский журналист и кинокритик Антон Долин в комментарии ведущим канала "Украина 24" в эфире проекта FREEДОМ.

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"Я уехал из России потому, что мне и моей семье начали поступать угрозы после того, как я открыто выступил против войны в нескольких местах. Открыто на нескольких форумах. После чего меня начали включать в списки предателей. Потом появился новый закон, по которому все мои высказывания грозят мне чем-то нехорошим. И мы с семьей решили уехать на время", – заявил Антон Долин.

Возможность вернуться на родину напрямую связана с окончанием войны в Украине, считает кинокритик.

"Мы не вернемся, пока не кончится война. А война, похоже, закончится вместе с сегодняшней политической системой в России, которая себя разрушает со страшной силой", – отметил кинокритик.

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