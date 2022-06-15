Маємо бути готовими до довгого продовження: у НАТО зібралися збільшити кількість зброї для України

Столтенберг заявив, що Україні треба більше зброї/Фото: Olivier Hoslet/REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Україна повинна отримати більше важкої зброї від країн НАТО, щоб протистояти повномасштабній війні, яку розв'язала Росія.

Про це говоритимуть в форматі Контактної групи "Рамштайн" 15 червня, повідомляє Укрінформ.

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"Україна має отримати більше важкого озброєння. Союзники по НАТО та партнери надали таку зброю, і нарощують ці зусилля. 15 червня відбудеться зустріч у штаб-квартирі НАТО в рамках Контактної групи з підтримки України, — це формат, який був започаткований на базі Рамштайн кілька місяців тому. Ця група зустрічається регулярно для координації зусиль союзників по НАТО та партнерів у наданні різних видів озброєння та військового обладнання, включаючи важкі озброєння для України. Вони повністю від цього залежать, щоб бути здатними протистояти жорстокому російському вторгненню", — сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він додав, що союзники підтримують Україну вже багато років. З 2014-го вони проводили тренування та надавали оснащення для десятків тисяч українських солдатів та офіцерів, які зараз перебувають на лінії фронту.

"Але ми маємо бути готовими до довгого продовження. Ми не можемо передбачати, як ця війна завершиться, але маємо бути готовими давати допомогу тривалий час, і це буде обговорюватися у Брюсселі", — зазначив генсек.

Коли Німеччина дасть зброю Україні?

Навчання українських військових на німецьких самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000 в Німеччині буде завершено уже незабаром. Це дозволить відправити озброєння до зони бойових дій в Україну.

"Найближчим часом буде завершено навчання з Panzerhaubitze 2000, щоб його можна буде використати в бою в Україні", — сказала міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

Вона не повідомила подробиць передачі зброї Києву, однак заявила, що не оголошуватиме дату передачі та маршрути транспортування з міркувань безпеки.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Литва передасть Україні ракети для Bayraktar, на який вся країна збирала гроші. Крім того, ми писали, яка зброя допоможе ефективно звільняти Україну від окупантів.