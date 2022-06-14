У Бундесвері розповіли, коли гаубиці Panzerhaubitze 2000 поставлять Україні

Нині військові проходять навчання на гаубицях

Ламбрехт розповіла подробиці постачання німецької зброї Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Навчання українських військових на німецьких самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000 в Німеччині буде завершено уже незабаром. Це дозволить відправити озброєння до зони бойових дій в Україну.

Про це повідомила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

Реклама

Деталі

"Найближчим часом буде завершено навчання з Panzerhaubitze 2000, щоб його можна буде використати в бою в Україні", — сказала Ламбрехт.

Міністерка оборони не повідомила подробиць передачі зброї Києву, однак заявила, що не оголошуватиме дату передачі та маршрути транспортування з міркувань безпеки.

Що таке Panzerhaubitze 2000?

Panzerhaubitze 2000 — 155-мм самохідна гармата-гаубиця розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння Бундесверу восени 1998. У її розпорядженні — ствол довжиною 52 калібру (8 м), автоматична система заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів плюс сучасна точна система наземної навігації.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Литва передасть Україні ракети для Bayraktar, на який вся країна збирала гроші. Також ми писали, коли США розпочнуть масове постачання зброї до України.