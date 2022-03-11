"Мають розділити біль": США введуть санкції проти російських олігархів та їхніх сімей

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Країни Великої сімки працюють над санкціями проти великої кількості російських олігархів та їх сімей.

Про це на брифінгу заявив президент США Джо Байден, повідомляє "Європейська правда".

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Тиск на мільярдерів

"Велика сімка також посилює тиск на корумпованих російських мільярдерів. Ми додаємо нові імена до списку олігархів та їхніх сімей і посилюємо координацію між країнами G7, щоб вилучати їхню власність, отриману незаконним шляхом", – сказав президент США.

Джо Байден / Фото: Офіційний сайт Адміністрації президента США

За його словами, олігархи підтримують президента РФ Володимира Путіна:

"Вони крадуть у російського народу, і вони прагнуть приховати свої гроші в наших країнах. Вони є частиною тієї клептократії, яка існує в Москві, і вони мають розділити біль від цих санкцій".

Ембарго на імпорт нафти та газу

Росію змушують відмовитися від подальшої війни в Україні найжорстокішими санкціями, які знищують російську економіку. Так, 8 березня Сполучені Штати Америки заборонили імпорт нафти, газу та будь-яких інших енергоносіїв з Росії.

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Одразу ж після США від російської нафти та нафтопродуктів відмовилася Велика Британія. Відповідну заяву зробив уряд країни.

Нагадаємо, США в п'ятницю, 11 березня, розширили санкції проти Росії через війну в Україні. Зокрема, Америка заборонила РФ імпортувати алкоголь та морепродукти.

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