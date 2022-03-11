Новий удар санкціями по агресору. ЄС готується відмовитися від російської нафти, газу та вугілля

Щоправда, на повну відмову від кривавих енергоносіїв піде кілька років

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн / Фото: Колаж: Сьогодні

Європа усвідомила, що введених проти Росії санкцій замало і треба продовжувати тиснути на Москву цим способом. Наразі триває підготовка до запровадження четвертого пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на своїй сторінці у Твіттері.

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Що відомо

"Те, як ми відповімо сьогодні на мерзенний напад Росії, визначить майбутнє України, нашого Союзу і всього нашого континенту. Давайте залишатися вірними принципам, якими досі керувалися наші дії у відповідь: Відповідальність, згуртованість, згуртованість, рішучість" , – зауважила Урсула фон дер Ляйєн.

Зокрема, Євросоюз готується відмовитись від російських енергоносіїв, передає CNN.

"До середини травня ми виступимо з пропозицією про поетапну відмову від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року, підкріплену необхідними національними та європейськими ресурсами", – сказала Урсула фон дер Ляйєн, виступаючи разом із президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем та президентом Франції Еммануелем Макроном після саміту лідерів ЄС по Україні.

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Санкційний зашморг