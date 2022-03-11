Новий удар санкціями по агресору. ЄС готується відмовитися від російської нафти, газу та вугілля

Європа усвідомила, що введених проти Росії санкцій замало і треба продовжувати тиснути на Москву цим способом. Наразі триває підготовка до запровадження четвертого пакету санкцій проти Росії.
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на своїй сторінці у Твіттері.
Що відомо
"Те, як ми відповімо сьогодні на мерзенний напад Росії, визначить майбутнє України, нашого Союзу і всього нашого континенту. Давайте залишатися вірними принципам, якими досі керувалися наші дії у відповідь: Відповідальність, згуртованість, згуртованість, рішучість" , – зауважила Урсула фон дер Ляйєн.
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Зокрема, Євросоюз готується відмовитись від російських енергоносіїв, передає CNN.
"До середини травня ми виступимо з пропозицією про поетапну відмову від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року, підкріплену необхідними національними та європейськими ресурсами", – сказала Урсула фон дер Ляйєн, виступаючи разом із президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем та президентом Франції Еммануелем Макроном після саміту лідерів ЄС по Україні.
Санкційний зашморг
- Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 11 березня, розширили санкції проти Росії через війну в Україні.
- Підсанкційний російський олігарх Роман Абрамович залишив англійський футбольний клуб Челсі без грошей.
- Європейська комісія підготувала план REPowerEU, в якому представила необхідні кроки відмови країн Європи від російського газу
- Найбільший банк США JPMorgan згортає свою діяльність у Росії, а також завершує вже існуючі зобов'язання у країні.