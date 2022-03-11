Найбільший банк США згортає свою діяльність у Росії

Бізнес йде з російського ринку

Банку JPMorgan йде з РФ/Фото: REUTERS/Mike Segar, колаж: "Сьогодні"

Найбільший банк США JPMorgan згортає свою діяльність у Росії, а також завершує вже наявні зобов’язання в країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У банку заявили, що "відповідно до директив урядів усього світу, ми активно згортаємо російський бізнес і не починатимемо жодного нового бізнесу в Росії".

Прямий вплив американського банку JPMorgan на РФ невеликий. Країна не входить до 20 компаній з найбільшими ризиками за межами США.

"Поточна діяльність обмежена, зокрема до допомоги клієнтам у вирішенні та закритті вже існуючих зобов’язань; управлінні ризиками, пов'язаними з Росією; ролі зберігача для наших клієнтів", – йдеться у заяві JPMorgan.

JPMorgan став другим гігантом з Волл-Стріт, який оголосив про вихід з російського ринку. Банк є найбільшим у США за активами.

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Дефолт у РФ тепер не малоймовірний

Міжнародний валютний фонд більше не вважає російський дефолт "малоймовірною подією". Економіка РФ падає й надалі.

У МВФ прогнозують "глибоку рецесію" російської економіки через війну і запроваджені різними країнами санкції.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що чим більше триватиме російська війна проти України, тим тривалішим буде режим санкцій і більш значущим буде вплив на її економіку.

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Вона додала, що МВФ в операційному плані зараз жодним чином не взаємодіє з РФ, а московський офіс не працює.

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