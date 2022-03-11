МВФ більше не вважає російський дефолт "малоймовірною подією"

Міжнародний валютний фонд більше не вважає російський дефолт "малоймовірною подією". Економіка РФ падає й надалі.
Про це повідомляє "Укрінформ".
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У МВФ прогнозують "глибоку рецесію" російської економіки через війну і запроваджені різними країнами санкції.
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Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що чим більше триватиме російська війна проти України, тим тривалішим буде режим санкцій і більш значущим буде вплив на її економіку.
Вона додала, що МВФ в операційному плані зараз жодним чином не взаємодіє з РФ, а московський офіс не працює.
Нещодавні санкції від ЄС
Рада Європейського Союзу ухвалила санкції проти ще 160 осіб, пов’язаних з режимом президента РФ Володимира Путіна, через війну Росії проти України.
За словами головного дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля, до санкційного списку включили ключових осіб та членів родин осіб, які мають значну економічну роль у підтриманні режиму Путіна, а також фінансову вигоду від діючої системи.
"Щодо цих осіб застосовується замороження активів та заборона на поїздки. Наш сигнал чіткий: ті, хто уможливлює війну проти України, дорого платять за свої дії", — сказав Боррель.
До санкційного списку увійшли 14 олігархів та представників великого бізнесу з ключових для Росії сфер економіки, що дають значні надходження до бюджету РФ. Зокрема, це президент "Ростелекому" Михайло Осєєвський, Андрій Мельниченко, що має активи у найбільшій компанії-експортері вугілля "СУЕК" та виробнику добрив "ЄвроХім", Дмитро Пумпянський (ТМК, "Синара") і члени родини, Дмитро Мазепін і син ("Уралхім"), керівник "Аерофлоту" Михайло Полубояринов, Володимир Кирієнко (керівник VK, який вже під санкціями США), Олександр Винокуров – президент Marathon Group, найбільшого акціонера ритейлера "Магніт"), Андрій Гур’єв ("Фосагро"), Дмитро Конов ("СИБУР"), Сергій Куликов ("Роснано").
Також це 146 членів Ради Федерації, які погодили рішення уряду про "дружбу і взаємодопомогу" з ОРДЛО.
Наразі під санкції ЄС потрапили 862 фізичні особи та 53 юридичні особи.