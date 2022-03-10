На порозі дефолту: у Світовому банку заявили, що в Росії та Білорусі мільярдні борги

У РФ і Білорусі серйозні проблеми/Фото: колаж: "Сьогодні"

Росія та Білорусь нині знаходяться під масштабними санкціями США та інших країн. Це пов'язано з веденням війни проти України. Країни наближаються до дефолту.

Про це повідомляє Reuters.

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"І Росія, і Білорусь перебувають на межі дефолту. Вони ще не оцінюються агентствами як такі за умовчанням, але дуже близькі", — заявила головна економістка Світового банку Кармен Рейнхарт.

Можливість дефолту Росії щодо зовнішніх облігацій на суму 40 млрд доларів стала загрозою, оскільки низка санкцій і контрзаходів Москви відрізали країну від світових фінансових ринків. Варто зауважити, що це перша така ситуація з часів більшовицької революції 1917 року.

Нині близько половини суверенних облігацій Росії належать іноземним інвесторам. 16 березня РФ має погасити 107 млн доларів боргу. У разі, якщо цього не станеться протягом 30 днів, то вже 15 квітня настане дефолт.

"Я турбуюся про те, чого не бачу. Фінансові установи добре капіталізовані, але балансові звіти часто непрозорі… Існує проблема дефолтів російського приватного сектору", — зазначила Кармен Рейнхарт.

Санкції від ЄС

Рада Європейського Союзу ухвалила санкції проти ще 160 осіб, пов’язаних з режимом президента РФ Володимира Путіна, через війну Росії проти України.

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За словами головного дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля, до санкційного списку включили ключових осіб та членів родин осіб, які мають значну економічну роль у підтриманні режиму Путіна, а також фінансову вигоду від діючої системи.