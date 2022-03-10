На пороге дефолта: во Всемирном банке заявили, что у России и Беларуси миллиардные долги

В РФ и Беларуси серьезные проблемы/Фото: коллаж: "Сегодня"

Россия и Белоруссия сейчас находятся под масштабными санкциями США и других стран. Это связано с ведением войны против Украины. Страны приближаются к дефолту.

Об этом сообщает Reuters.

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"И Россия, и Белоруссия находятся на грани дефолта. Они еще не оцениваются агентствами как таковые по умолчанию, но очень близки", — заявила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.

Возможность дефолта России по внешним облигациям на сумму 40 млрд долларов стала угрозой, поскольку ряд санкций и контрмер Москвы отрезали страну от мировых финансовых рынков. Следует заметить, что это впервые такая ситуация со времен большевистской революции 1917 года.

В настоящее время около половины суверенных облигаций России принадлежат иностранным инвесторам. 16 марта РФ должна погасить 107 млн долларов долга. В случае, если этого не произойдет в течение 30 дней, то уже 15 апреля наступит дефолт.

"Я беспокоюсь о том, чего не вижу. Финансовые учреждения хорошо капитализированы, но балансовые отчеты часть непрозрачны...Существуют проблемы дефолтов российского частного сектора", — отметила Кармен Рейнхарт.

Санкции от ЕС

Совет Европейского Союза одобрил санкции против еще 160 человек, связанных с режимом президента РФ Владимира Путина, из-за войны России против Украины.

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По словам главного дипломата Европейского Союза Жозепа Борреля, в санкционный список включили ключевых лиц и членов семей лиц, играющих значительную экономическую роль в поддержании режима Путина, а также финансовую выгоду от действующей системы.