Рада ЄС схвалила санкції проти ще 160 осіб близьких до Путіна

Світ продовжує вводити санкції проти країни-агресора

ЄС ввів додаткові санкції проти РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Рада Європейського Союзу ухвалила санкції проти ще 160 осіб, пов’язаних з режимом президента РФ Володимира Путіна. Це пов'язано з війною Росії проти України.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

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Деталі

За словами головного дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля, до санкційного списку включили ключових осіб та членів родин осіб, які мають значну економічну роль у підтриманні режиму Путіна, а також фінансову вигоду від діючої системи.

"Щодо цих осіб застосовується замороження активів та заборона на поїздки. Наш сигнал чіткий: ті, хто уможливлює війну проти України, дорого платять за свої дії", — сказав Боррель.

До санкційного списку увійшли 14 олігархів та представників великого бізнесу з ключових для Росії сфер економіки, що дають значні надходження до бюджету РФ. Зокрема, це президент "Ростелекому" Міхаїл Осєєвський, Андрєй Мельниченко, що має активи у найбільшій компанії-експортері вугілля "СУЭК" та виробнику добрив "ЕвроХим", Дмитрій Пумпянський (ТМК, "Синара") і члени родини, Дмитрій Мазепін і син ("Уралхим"), керівник "Аерофлоту" Михаїл Полубоярінов, Владімір Кирієнко (керівник VK, який вже під санкціями США), Александр Винокуров – президент Marathon Group, найбільшого акціонера ритейлера "Магніт"), Андрєй Гур’єв ("Фосагро"), Дмитрій Конов ("СИБУР"), Сергєй Куликов ("Роснано").

Також це 146 членів Ради Федерації, які погодили рішення уряду про "дружбу і взаємодопомогу" з ОРДЛО.

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Наразі під санкції ЄС потрапили 862 фізичні особи та 53 юридичні особи.

Санкції від США

Сполучені Штати Америки ввели обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Крім того, ввели санкції проти низки авіабудівних підприємств РФ, зокрема й Іркутського авіазаводу та заводу "Авіастар".

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