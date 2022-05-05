Дістануть до Кримського мосту: що відомо про ракетні системи HIMARS, які США поставлять ЗСУ

В Украину прибыла новая техника HIMARS / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну доставлять американські ракетні системи HIMARS. Про це пише BBC .

Після гаубиць М777 та іншої артилерії, яку західні країни поступово постачають українською армією, у Києві все частіше говорять про необхідність і в ракетних системах, які можуть бити далі за звичайну "арту" – в оперативний або навіть стратегічний тил росіян і за їх важливими логістичними центрами.

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Американські пускові установки M142 HIMARS і М270 MLRS здатні виконувати роль ракетних систем залпового вогню, так і оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) з дальністю дії до 300 км.

У російських профільних медіа такі перспективи вже викликають серйозне занепокоєння – там очікують, що такою "довгою рукою" українська армія отримає навіть Кримський міст.

Також повідомляється, що західні країни постійно постачають Україні гаубиці М777, але Україні для боротьби з ворогом необхідні ракетні системи, які можуть бити далі за звичайну "арту".

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Telegram-каналі написав, що питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним.

"Станом з півночі минулої доби було зафіксовано 8 запусків крилатих ракет по нашій території. Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS і М270 MLRS дуже актуальне", – розповів він.

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Яку зброю дадуть Україні

На саміті на авіабазі Рамштайн у Німеччині, в якому брали участь понад 40 міністрів оборони, було ухвалено рішення виділити Україні додаткове озброєння .

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Німеччина погодилася передати Україні зенітні самохідні установки "Гепард" (правда, в якій кількості, поки тримається в секреті), Франція забезпечить Київ самохідними артилерійськими установками CAESAR (за даними ЗМІ, Україна отримає 12 гаубиць), а Великобританія відправить до нашої країни переносні зенітно- ракетні комплекси Starstreak.

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що озброєння, яке передасть Україні Захід, за своїми характеристиками значно перевершує аналоги, які сьогодні мають ВСУ.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков зазначив, що на саміті в Німеччині прийнято стратегічне рішення щодо переході української армії на західні калібри та техніку за стандартами НАТО.

Конгрес США вперше з 1941 року ухвалив закон про ленд-ліз . Цей військовий закон має допомогти Україні у відображенні російської навали.