Дві країни ввели режим НП через війну в Україні

Час обмеження поки не відомий / Фото: Колаж: Сьогодні
Через ситуацію в Україні президент Литви Гітанас Науседа запровадив у країні режим надзвичайного стану, повідомляє BNS.lt.
За його словами, це рішення буде затверджено депутатами Сейму на позачерговій сесії.
"Сьогодні я підписав указ про введення надзвичайного стану, який буде затверджений Сеймом Литовської Республіки на позачерговій сесії. Оцінивши обставини, ми повинні вжити законних заходів щодо зміцнення нашої зовнішньої безпеки", – сказав він.
Литовський лідер додав, що Вільнюс також подасть заявку на активацію четвертої статті договору НАТО.
Крім того, у Молдові вища рада безпеки вирішила запровадити надзвичайний стан. Уряд звернеться з таким проханням до парламенту.
"Сьогодні вранці Росія почала напад на Україну, порушивши міжнародні норми. Міжнародна спільнота одноголосно засуджує ці військові дії. У зв'язку з цим я скликала Вищу раду безпеки. Ми вирішили, що уряд проситиме парламент оголосити надзвичайний стан", – заявила президент Молдови Майя Санду.