Палацовий переворот у Росії: кого боїться Путін – Чалий

Скинути Путіна можуть солдати, яких як гарматне м'ясо закинули в Україну / Колаж "Сьогодні"
Протестів, які змінили б політичний стрій у Росії чекати не варто — сьогоднішні громадяни країни агресора вважають за краще її покинути, а не потрапляти до в'язниць. Ситуація зміниться після того, як у РФ повернеться побита російська армія і розповість, куди її послали та навіщо.
Про це розповів колишній посол України у США Валерій Чалий у ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" .
Прогноз
"Коли до країни повернеться армія і розкаже, вже не просто з телевізора, а розкажуть, як учасники цієї війни, тоді ситуація у Росії зміниться. Проте це мине півроку, рік. Побачимо, що буде у них. Проте санкції впливають, вони є чуттєвими", — поділився своєю думкою дипломат.
Також у Чалова є своя версія, якою була реальна мета міжнародного злочинця Володимира Путіна, коли він відправляв своїх солдатів до України.
"Скажу ще одну річ. Я вважаю, що Путін розв'язав цю війну ще й тому, що він її бачив як інструмент утримання при владі. Швидше за все почалися якісь процеси навколо нього і він зрозумів, що йому необхідно піти на випереджальний крок і перевести країну на інші рейки. На ізоляцію, диктаторські системи. І він досяг цього", – сказав Чалий.
Протести
- Ми дійсно спостерігаємо, як росіяни у різних містах країни виходять на антивоєнні протести та як швидко їх запаковують в автозаки.
- При цьому Держдума ухвалила драконівське покарання за участь у подібних акціях.
- У селі Чонгар на кордоні Херсонської області кримські татари провели ходу проти окупації півострова Росією.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Захід посилити санкції проти Росії та особисто проти її президента Володимира Путіна, а також надати Україні сучасні системи ППО. Про це він написав у колонці для The Washington Post .