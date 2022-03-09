Палацовий переворот у Росії: кого боїться Путін – Чалий

Скинути Путіна можуть солдати, яких як гарматне м'ясо закинули в Україну / Колаж "Сьогодні"

Протестів, які змінили б політичний стрій у Росії чекати не варто — сьогоднішні громадяни країни агресора вважають за краще її покинути, а не потрапляти до в'язниць. Ситуація зміниться після того, як у РФ повернеться побита російська армія і розповість, куди її послали та навіщо.

Про це розповів колишній посол України у США Валерій Чалий у ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" .

Реклама

Прогноз

"Коли до країни повернеться армія і розкаже, вже не просто з телевізора, а розкажуть, як учасники цієї війни, тоді ситуація у Росії зміниться. Проте це мине півроку, рік. Побачимо, що буде у них. Проте санкції впливають, вони є чуттєвими", — поділився своєю думкою дипломат.

Також у Чалова є своя версія, якою була реальна мета міжнародного злочинця Володимира Путіна, коли він відправляв своїх солдатів до України.

"Скажу ще одну річ. Я вважаю, що Путін розв'язав цю війну ще й тому, що він її бачив як інструмент утримання при владі. Швидше за все почалися якісь процеси навколо нього і він зрозумів, що йому необхідно піти на випереджальний крок і перевести країну на інші рейки. На ізоляцію, диктаторські системи. І він досяг цього", – сказав Чалий.

Реклама

Протести