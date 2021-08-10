Дим від лісових пожеж у Якутії досяг Північного полюса (фото)

Росіяни не можуть загасити пожежі в Сибіру вже два місяці / Фото NASA, Reuters / Колаж "Сегодня"

Американське космічне агентство NASA опублікувало фото з своїх супутників, на яких видно, що дим від лісових пожеж в російському Сибіру досяг Північного полюса. Смог подолав на своєму шляху 3000 км.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Фото з сайту NASA

За даними російського відділення міжнародної екологічної організації Greenpeace :

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лісові пожежі в Росії в цьому сезоні посіли друге місце з початку століття по загальній площі. Більше були тільки в 2012 році;

в минулий понеділок площа пожеж збільшилася на 0,4 млн га;

з 1 січня по 10 серпня вогнем пройдено 16 млн га;

зараз в Якутії діє 323 вогнища загоряння;

площа найбільшої лісової пожежі в Якутії перевищила 1,3 млн га.

Як все розгоралося

Станом на 28 червня в Росії було зафіксовано 182 активних лісових пожеж, які гасили, і ще 209 лісових пожеж у важкодоступних районах, які припинили гасити. В тому числі починало розгоратися в Східному Сибіру.

В середині липня через лісові пожежі змушені були тимчасово зупинити навігацію на річці Лена, а в аеропорту Якутська через погану видимість скасовували рейси.

На початку серпня вогонь знищив вже 4 млн гектарів лісу в Якутії. У Greenpeace прогнозували, що до середини серпня все загасити не вийде.