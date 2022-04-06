Експрем'єр Бельгії обізвав ФРН "похмурим говном" через Україну

Гі Верхофстадт вважає, що Німеччина слабкий регіональний лідер / Колаж "Сьогодні"
У Європейському парламенті стався скандал через мляві санкції проти агресора Російської Федерації, війська якої здійснюють в Україні злочини проти людяності. Колишній прем'єр-міністр Бельгії депутат Європарламенту Гі Верхофстадт обізвав уряд Німеччини, який вважає поганим лідером ЄС.
Про це повідомляється на телеграм-каналі радника голови МВС України Антона Геращенка.
Скандал
У своєму заклику Гі Верхофстадт зазначив, що необхідно сильніше тиснути на Москву, бо зараз санкції нормально не працюють, і це сприяє затягуванню війни в Україні.
"Чому ваші санкції не працюють? Тому що вони розраховані на застосування в умовах демократії, коли є громадська думка. А в Росії немає суспільної думки, немає демократії. Що там у вашому п'ятому пакеті санкцій? Вугілля? Смішно, це лише три відсотки імпорту Росії. Що там далі, SWIFT. Смішно, більше 50% фінансових інститутів РФ уникли цього виду санкцій. Олігархи? Вони майже нічого не втратили від ваших санкцій ", – пояснив політик.
Окрему подяку за м'які санкції Гі Верхофстадт сказав Німеччині.
"Я очікував, що ви займете лідируючу позицію у цій ситуації. А ви зараз просто похмуре гівно", – резюмував колишній прем'єр-міністр Бельгії.
Санкції
- 6 квітня канцлер ФРН Олаф Шольц у Бундестазі відбивався від звинувачень у тому, що розрив із Росією веде до зростання цін на енергоносії, що не подобається німецькому електорату. Проте Щольц все ж зажадав від міжнародного злочинця Володимира Путіна негайно припинити війну в Україні.
- У цей день Вашингтон ввів жорсткіші санкції проти Росії у відповідь на звірства росіян в українській Бучі. Відбулося повне блокування Ощадбанку та Альфа-банку.
- ЄС 5 квітня оголосив про вугільне ембарго проти агресора, а також про заборону операцій із чотирма ключовими російськими банками.